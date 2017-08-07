中国推动金砖机制稳步前行

香港亚洲时报在线8月4日发表墨西哥国际问题专家佩佩·埃斯科瓦尔的文章《尽管困难重重，金砖国家仍有条不紊地展开行动》称，金砖国家年度会晤下月在厦门举行前夕，五个国家的经贸部长本周在上海进行了会谈。某些所谓的预言家坚称，金砖国家决不会成为一个团结一致的强大集团，但事实却和那些预言家的言论相反。
文章称，自2001年以来，金砖国家实际上走的是一条缓慢而稳步前进的道路，同时避开了简单化的“赢者通吃”心态。最近的例子是本周在上海发生的事情，中国商务部部长钟山赞誉其取得了巨大成功。
文章称，经贸部长们着重为加强投资、服务贸易、电子商务和知识产权保护方面的合作创造条件，旨在逐步协调贸易政策。例如，已经是基础设施、能源和电信领域重要伙伴的中国和巴西签署了一份谅解备忘录，推动工程、建筑、电子商务、航运、医疗、金融、智能城市建设和旅游等领域的服务贸易。这份谅解备忘录将是其他金砖国家开展服务贸易合作的框架。
北京即将进一步向金砖国家商品开放中国市场之举也起到促进作用。在过去半年里，中国从金砖国家进口商品的金额同比增长了33%。
文章称，所谓的预言家们不明白的是，金砖国家着眼于采用与众不同的模板，要把它打造成一个“聚合平台”。
文章称，金砖国家每个成员在区域融合的安排下事实上都是其所属大陆或分区的主导经济体：俄罗斯在欧亚经济联盟，巴西在南方共同市场，南非在南部非洲发展共同体，印度在南亚区域合作联盟，中国在上海合作组织和商谈中的区域全面经济伙伴关系协定。俄罗斯和印度也是上海合作组织成员。
文章称，因此就有了“金砖+”理念——不可避免地扩大成员范围，把金砖国家在区域融合框架中的所有伙伴国都团结起来。这个想法得到中国的热情支持。
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