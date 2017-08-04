美需要更多攻击潜艇对抗中俄

美国《国家利益》双月刊网站8月1日发表题为《美国可以建造更多潜艇对抗俄罗斯和中国》的报道称，弗吉尼亚级潜艇是装备有“战斧”巡航导弹、鱼雷和其他武器的快速攻击潜艇，能执行一系列任务，包括反潜战、攻击战、秘密水雷战、ISR（情报、监视、侦察）、反水面/舰艇战和海军特种作战等，据称能够运送和插入特种作战部队。
一份刚刚完成的海军综合分析报告称，以更快的时间表生产更多弗吉尼亚级攻击潜艇是“切实可行的”，而且在一个竞争日益激烈的全球战略环境中，对确保未来美国主导水下世界也是必要的。海军官员对“侦察勇士”网站说，这份报告已于2017年7月5日递交国会。
当下及此前的情况是，在本世纪20年代初，海军将把每年建造两艘弗吉尼亚级潜艇减少到一艘，并开始建造新的哥伦比亚级核潜艇。
但这份报告坚称，海军和潜艇制造业有能力每年建造两艘弗吉尼亚级潜艇和一艘哥伦比亚级潜艇，即比目前的年计划多建造一艘弗吉尼亚级潜艇。
海军高层一贯称，预计在本世纪20年代中期将出现潜艇短缺，而且需要更多攻击潜艇来加强舰队和保持领先于几乎旗鼓相当的对手，比如俄罗斯和中国。
海军发言人劳伦·查特马斯上尉在给“侦察勇士”网站的书面陈述中说：“在生产哥伦比亚级潜艇的年份里保持生产建造两艘弗吉尼亚级潜艇的速度是切实可行的，而且将为海军和攻击潜艇兵力结构带来显著的好处。”
查特马斯还说，保持每年建造两艘弗吉尼亚级潜艇的速度将有助于海军达到拥有66艘攻击潜艇的目标。这是2016年12月发表的《兵力结构评估》报告确定的目标。
增加生产将在很大程度上取决于潜艇制造业提升至每年建造三艘潜艇的能力。
弗吉尼亚级潜艇是根据海军、通用动力电艇制造公司以及纽波特纽斯造船厂（亨廷顿英戈尔斯公司下属子公司）之间的一项合作协议建造的。
行业和海军官员解释说，每个行业合作伙伴负责生产潜艇的几个部分或“几个模块”，然后把它们组装起来。
查特马斯说：“未来的弗吉尼亚级潜艇将提供更强的濒海作战能力、传感器、特种作战部队使用和打击战能力，使其成为21世纪安全环境的一个理想平台。”
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