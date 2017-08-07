特朗普砍价成功？美空军与波音重签总统专机合同

美联社8月4日发表题为《美国空军与波音签署合同，购买两架总统专机》的报道称，空军4日同意从波音公司购进两架巨型喷气式飞机。这两架飞机原本是一家现已破产的俄罗斯航空公司订购的，但未交付。空军一直在千方百计降低购买新的“空军一号”飞机的费用。了解此事的两位消息人士近日证实，空军和波音公司正在就这两架飞机的问题举行会谈。由于交易尚未公开宣布，两人要求记者不披露其姓名。
双方今天没有提供这项合同的细节，包括价格。但特朗普总统曾对其高价表示不满，甚至扬言要取消这项订单。
空军负责采购的首席副助理国务卿达琳·科斯特洛说：“这项合同的授予是朝着确保一项负担得起的整体方案迈出的重要一步。随着我们的工作向前推进，我们将继续寻求和落实节约成本。”
波音公司网站说，一架波音747-8客机的定价为3.868亿美元。目前还不清楚这一定价是否适用于已经生产并仍属于波音公司库存中的飞机。
去年12月，特朗普在推特上就新的“空军一号”飞机的价格表示不满。这位当选总统发推文说：“价格失控，超过40亿美元，取消订单！”
一个月后，波音公司首席执行官丹尼斯·米伦伯格与特朗普会晤，宣布在节省成本的讨论中取得了“巨大进展”。此后该公司开始与五角大楼举行谈判。
据熟悉此事人士说，这两架波音747-8飞机是俄罗斯环空航空公司订购的，但由于该航空公司在2015年申请了破产保护，所以飞机没有交付。波音和空中客车等飞机制造商经常试图转售已订购但从未交货的飞机。
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