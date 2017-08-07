英媒体称西方企业看好“一带一路”商机

最新出版的英国《经济学人》杂志5日刊文称，西方企业越来越看好中国倡议的“一带一路”建设，并正在从中获得可观商业利益。
在这篇名为《二者何以融合》的文章中，《经济学人》称，“一带一路”建设将跨越数十个国家，从公路到铁路等各类基础设施，西方跨国公司从“一带一路”建设中发现了庞大的富矿，它们正在积极向参与“一带一路”建设的中国企业输出设备、技术和服务。
文章说，2016年美国通用电气从“一带一路”建设项目中获得了价值23亿美元的设备订单，几乎是上一年的三倍。该公司副总裁约翰·赖斯预计，未来几年，通用电气将从“一带一路”建设中实现两位数的收入增长。其他公司，如全球工程巨头卡特彼勒、霍尼韦尔和ABB，物流公司DHL，工业气体和化学品制造商林德和巴斯夫，以及航运公司马士基集团等，也都从“一带一路”建设中获利。德意志银行与中国国家开发银行达成协议，为多个“一带一路”建设项目提供融资支持。
《经济学人》称，所有的事实已经挫败了早期的怀疑论者。由于中国企业海外经验相对较少，西方同行在“一带一路”建设中为他们提供了技术及本土化等方面的支持。与西方跨国公司特别是金融机构的合作，也为相关项目增强了信誉。
文章说，现在西方企业专注于“一带一路”建设带来机遇。施耐德电气集团首席执行官让－帕斯卡尔·特里夸尔说，对于他的公司来说，“一带一路”建设是本世纪初最重要的计划之一。霍尼韦尔公司最近也组建了一个名为“从东方到世界”的团队，专门负责与“出海”的中企对接。
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