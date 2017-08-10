中美在东盟角力美国为何落败？俄媒：东盟做出聪明抉择

俄新社8月8日刊登题为《为何中国能在太平洋战胜美国》的文章，作者为该社政治观察家德米特里·科瑟列夫。文章称，在亚洲最重要的年度外交平台上，北京与华盛顿经年不变，一直是当仁不让的主角。它们在所谓的“东盟周”上相互角力，今年亦不例外，只是主场变作菲律宾首都马尼拉而已。
至于比分，一言难尽。如果不盲从权威而是仔细研究，便会发现比分其实更接近于1.5：0.5，占上风的是中国。更有意思的是，为何美国会在这场博弈中落败？一言以蔽之：因为东盟较之欧盟，行事更聪明，更多的是为亚洲人谋福祉。
谁是地区之主
文章称，在“东盟周”期间，东盟10国外长先是内部开会，彼此达成共识，而后出席各类会议、论坛和对话，倾听非本地区伙伴国如北京、华盛顿、莫斯科等逐一或是共同阐述观点与看法。上述程序相当重要，因为东盟借此对外表明，东南亚国家民众才是地区之主，而其他国家只是应邀而来的宾客。
值得一提的是，在一年一度的东盟周期间，主要讨论的只是外交和安全问题，且各国轮流充当东道主。至于经济问题，自有东盟峰会来定调。今年，马尼拉成为两大最重要外交议题的激辩平台。会议是新的，话题却是老的：东亚的朝鲜半岛、南海上与中国的领土争端。
《华盛顿邮报》如此勾勒当前局势：美国国务卿蒂勒森采取种种努力，动员其他国家，在华盛顿牵头下，共同反对朝鲜的导弹及核试验，继续孤立平壤。其中还出现了一些小插曲，即美国试图将朝鲜外相从邀请名单中删除，但得到的是彬彬有礼的回绝。这很有意思。
文章称，此次马尼拉“东盟周”的主角非中国外长王毅莫属。王毅与俄罗斯外长拉夫罗夫都谈到了两国联合提出的“双暂停”倡议，即朝鲜暂停所有核导开发活动，美韩暂停针对朝鲜的大规模联合军演。
上述倡议其实是北京对美国总统特朗普要求中国在朝鲜问题上有所作为的回应。它原本是可以发挥作用的。那么，“双暂停”究竟有哪里令美国不满？在马尼拉，人们得到了“动人”的答案，来自蒂勒森的副手、美国国务院负责东亚和太平洋事务的代理助理国务卿苏珊·桑顿：原来，这一想法“就道义而言是不可接受的”，因为它将平壤与华盛顿放在了平等的位置。而华盛顿能接受的是继续孤立朝鲜。美国人习惯如此，总是想着要孤立谁。
俄新社8月8日刊登题为《为何中国能在太平洋战胜美国》的文章，作者为该社政治观察家德米特里·科瑟列夫。文章称，在亚洲最重要的年度外交平台上，北京与华盛顿经年不变，一直是当仁不让的主角。它们在所谓的“东盟周”上相互角力，今年亦不例外，只是主场变作菲律宾首都马尼拉而已。
至于比分，一言难尽。如果不盲从权威而是仔细研究，便会发现比分其实更接近于1.5：0.5，占上风的是中国。更有意思的是，为何美国会在这场博弈中落败？一言以蔽之：因为东盟较之欧盟，行事更聪明，更多的是为亚洲人谋福祉。
谁是地区之主
文章称，在“东盟周”期间，东盟10国外长先是内部开会，彼此达成共识，而后出席各类会议、论坛和对话，倾听非本地区伙伴国如北京、华盛顿、莫斯科等逐一或是共同阐述观点与看法。上述程序相当重要，因为东盟借此对外表明，东南亚国家民众才是地区之主，而其他国家只是应邀而来的宾客。
值得一提的是，在一年一度的东盟周期间，主要讨论的只是外交和安全问题，且各国轮流充当东道主。至于经济问题，自有东盟峰会来定调。今年，马尼拉成为两大最重要外交议题的激辩平台。会议是新的，话题却是老的：东亚的朝鲜半岛、南海上与中国的领土争端。
《华盛顿邮报》如此勾勒当前局势：美国国务卿蒂勒森采取种种努力，动员其他国家，在华盛顿牵头下，共同反对朝鲜的导弹及核试验，继续孤立平壤。其中还出现了一些小插曲，即美国试图将朝鲜外相从邀请名单中删除，但得到的是彬彬有礼的回绝。这很有意思。
文章称，此次马尼拉“东盟周”的主角非中国外长王毅莫属。王毅与俄罗斯外长拉夫罗夫都谈到了两国联合提出的“双暂停”倡议，即朝鲜暂停所有核导开发活动，美韩暂停针对朝鲜的大规模联合军演。
上述倡议其实是北京对美国总统特朗普要求中国在朝鲜问题上有所作为的回应。它原本是可以发挥作用的。那么，“双暂停”究竟有哪里令美国不满？在马尼拉，人们得到了“动人”的答案，来自蒂勒森的副手、美国国务院负责东亚和太平洋事务的代理助理国务卿苏珊·桑顿：原来，这一想法“就道义而言是不可接受的”，因为它将平壤与华盛顿放在了平等的位置。而华盛顿能接受的是继续孤立朝鲜。美国人习惯如此，总是想着要孤立谁。
9日，东盟迎来成立50周年庆典。它的外交机制用新加坡职业外交官马凯硕的新书书名加以评价可谓恰如其分——即“东盟奇迹”。马凯硕认为，东盟已成为全球进步的催化剂，在欧盟失利的映衬之下，东盟的成就堪称奇迹。
文章称，欧盟在大事和小事上皆以追求纪律严明而著称。在东盟，则更推崇自由。最终，亚洲社会的一体化进展虽然缓慢，但如今并未遭遇信任危机、也没有被逼迫推行于己不利的外交政策，成员国的利益没有产生其他分歧。尽管可能有某个国家会抵制其他所有国家的决议，但这些决议通常不会影响各国的共同发展。
以上便是人们在马尼拉所目睹的一切。不妨设想一下，当外部势力将自己“孤立某国的政策”或是永远保留冲突策源地的战术强加于布鲁塞尔时，它会如何行事？它会就范。
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