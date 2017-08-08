美日地对舰导弹演习针对中国：搅和东海和南海

日本《产经新闻》8月7日发表题为《日本探讨让海上自卫队侦察机参加日美地对舰导弹演习》的报道称，陆上自卫队明年夏天将与美国陆军首次举行地对舰导弹演习，日本正探讨派遣海上自卫队侦察机P-1或P-3C参加训练。如果侦察机参加演习，则可以捕捉远方的目标，使地对舰导弹的能力得到最大限度的发挥。今秋，陆上自卫队地对舰导弹部队队员将参观夏威夷考爱岛，日美双方将就在当地的训练内容等进行调整。
明年夏天在夏威夷举行美国海军主导的“环太平洋”军事演习，届时将进行沿岸防卫的地对舰导弹演习。其目的在于加强在东海和南海对中国舰艇的遏制力和应对力，让没有部署地对舰导弹的美国陆军向日本陆上自卫队学习装备和运用技巧。
自卫队与美军今年6月着手探讨演习地点和内容，双方决定有效利用考爱岛上的射击设施，从地面朝向海洋发射地对舰导弹。
参加此次演习的是陆上自卫队最新锐的12式地对舰导弹。该导弹射程约为200公里，但由于陆上自卫队的海上目标捕捉系统，无法探测到海域40公里以外的敌方舰艇，12式地对舰导弹的射程优势得不到有效发挥。
为弥补这一缺陷，有必要让在远方飞行的侦察机将捕捉到的敌方舰艇方位数据传给地对舰导弹部队，因此陆上自卫队要求让海上自卫队侦察机参加联合演习。可以认为，美国海军也可能探讨派遣P-8侦察机参加联合演习。
陆军的海上防卫是美军“多域战”新构想的一环。如果海上自卫队和美国海军也参加联合演习，则这次演习将具备日美陆海联合演习的特征。
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