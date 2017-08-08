朝鲜发誓硬对联合国新制裁：绝不后退一步

外媒称，朝鲜8月7日谴责美国针对其武器计划实施的最新制裁，称它不会在受到美国威胁的情况下就核武器问题进行谈判。
据法新社8月7日报道，朝中社发布的朝鲜政府声明称，周末通过的制裁措施“粗暴侵犯我国主权”，面对来自华盛顿的威胁，“我们不会把自卫性核威慑力摆到谈判桌上”，而且“加强我国核力量的计划绝不会后退哪怕一步”。
报道称，朝鲜上月进行了两次成功的洲际弹道导弹试验，其快速推进的武器能力令世界惊恐，此后紧张气氛愈演愈烈。
平壤扬言要让美国“成千上万次为其罪行付出代价”。它说：“假如美国认为其本土与我们相隔一个大洋就会安全无虞，那就大错特错了。”
同一天，美国国务卿蒂勒森排除了很快回归与朝鲜对话的可能。他在菲律宾首都出席一个安全论坛期间表示，平壤必须停止其弹道导弹计划，华盛顿才会考虑会谈。不过，尽管如此，蒂勒森也提出了美国在适当时候派特使与平壤会谈、避免战争威胁升级的可能。
另据韩联社8月7日报道，韩国外交部官员当日表示，韩朝外长6日在马尼拉“不期而遇”，就韩国政府对朝提议交换意见。
韩国外交部长官康京和与朝鲜外相李勇浩正在马尼拉出席东盟地区论坛系列会议。康京和6日晚在参加东盟地区论坛外长会欢迎晚宴时，与朝鲜外相李勇浩握手时进行短暂交流。这是韩国新政府成立以来，韩朝部长级高官首次对话。
康京和指出朝方至今未对韩方提出的“柏林倡议”及后续提议给予回复，期待能早日响应。李勇浩稍作迟疑后表示，韩方在与美国等加强对朝施压的情况下发出该提议缺乏诚意。对此，康京和强调了韩方的真诚意愿，并再次呼吁朝鲜响应。
韩方依据总统文在寅的“柏林倡议”提出召开韩朝军事会谈和红十字会谈，这是朝鲜官方首次通过高官亲口表态明确其拒不响应韩方提议的立场。分析认为由于朝方拒绝韩方对话提议，当前韩朝对话很难找到突破口。
与此同时，文在寅8月7日上午和美国总统特朗普进行了时长56分钟的电话会谈，文在寅在电话中表示，决不容许朝鲜半岛再次爆发战争，朝核问题须在韩美紧密合作的基础上以和平的外交方式解决。
文在寅说，韩美两国应基于力量优势，通过施压和制裁最终为促朝重返弃核谈判进程而共同努力。他强调，有必要向朝鲜展示，当朝鲜弃核作出正确选择时，韩美会敞开对话之门。特朗普表示，为了使朝鲜转变态度，有必要施加强有力的制裁和压力，保持坚定立场。
另外，韩美日三国外长7日在马尼拉举行会谈，就联合国安理会新涉朝决议通过后的应对方案等对朝政策进行协商。
另据路透社8月7日报道，中国外长王毅当日表示，中国支持韩国提出的处理朝鲜半岛紧张局势的方案，希望朝韩就此问题尽快接触。
在马尼拉举行的一次地区安全会议间隙，王毅对记者们说，他希望朝韩能改善关系。他还说，朝鲜外务相李勇浩并未完全拒绝韩国外交部长官康京和发表的意见。
韩联社7日报道说，李勇浩6日对康京和表示，韩国提出的改善关系的建议“缺乏诚意”。
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