安倍要修改防卫计划大纲：瞄准敌方导弹基地

日本《东京新闻》8月7日报道称，关于2013年12月内阁会议通过的防卫力量整备方针也就是《防卫计划大纲》，安倍晋三6日在广岛举行的记者会上表示，基于地区安全保障环境的变化，有必要进行修改。作为研究项目，安倍首相列举了加强西南诸岛与弹道导弹防卫、太空与网络空间防卫等课题。
安倍说：“从防卫力量应当是什么水平的观点来看，有必要不断进行研究。”安倍首相在3日改组内阁时向防卫大臣小野寺五典下达了修改《防卫计划大纲》的指示。
谈及拥有攻击敌方弹道导弹发射据点的对敌基地攻击能力问题，安倍说，“应当如何保卫国民的生命与财产安全，需要经常根据现实情况来进行各种研究”。
与此同时他强调：“对敌基地攻击能力在日美两国的分工中依赖美国。现阶段不打算进行具体研究。（日本）专守防卫的理念没有变化。”
关于对敌基地攻击能力，防卫大臣小野寺五典6日在日本广播协会电视节目中表示，“将研究需要采取什么样的综合对策”。在谈及自民党安全保障调查会3月提出的建议要求政府研究拥有对敌基地攻击能力的问题时，小野寺说，“击落导弹最合适的地方是在敌方领空内”。
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