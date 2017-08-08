迪拜将试运行飞行出租车 “打飞的”出行或成为现实

德媒称，发展飞行出租车早已成为解决未来城市交通堵塞问题的一个方案。很久以来，空中客车等公司一直在苦心发展相关计划。如今，迪拜将率先开始“飞的”试运行。
据德国之声电台网站8月6日报道，机动车的未来不是在地上跑而是在空中飞，至少在迪拜如此。作为解决许多大城市塞车问题的一个典范，迪拜率先开始对德国制造的飞行出租车试运行5年。
报道称，飞行出租车如同直升机垂直升起和降落。新的技术令人类的梦想成为现实。将在迪拜试运行的空中出租车装有18个圆形螺旋桨，可以搭载2名乘客。
与最初的设想所不同的是，这款飞行出租车不是无人驾驶而是由一名“飞行员”操作。迪拜主管部门的一位负责人表示，何时“正式投入使用取决于制造商的意愿以及是否为经营自动飞行器出台了必要的法律”。
虽然全球都在竞相研发这种运输工具，但是迄今还没有在低空大规模使用飞行出租车的任何经验。人们高度期待的这一新型交通工具目前还面临着很多的问题，既有技术方面，也有官僚主义方面的问题。此外，无论是乘客还是驾驶员本身都还需要打破心理障碍。
德国飞行员联合会的机长瓦尔就表示，“我永远不会迈进这种飞行出租车。”他可以想象一旦无线电系统发生故障，飞行器失控乘客无助的情形是多么可怕。
然而飞行出租车市场被视为潜力巨大。全球十几家公司都在发展相关技术，其中也包括沃尔沃的中国母公司吉利。吉利兼并了美国飞行出租车公司。早在几年前，特拉富贾公司（Terrafugia）的首款飞行出租车就已经问世。优步运客服务公司（Uber）也对这种未来的出租车很感兴趣。
报道称，欧洲空客也在积极研发的行列。空客研发的是一款无人驾驶飞行出租车，其客舱位于起落架之上，前后配有螺旋桨。这款无人驾驶飞行出租车自动起飞，凭借智能手机的指令在降落场降落。根据目前的计划，该款飞行出租车今年就可推出。
大多数飞行出租车的设计都是用一个电动马达带动多个小型而不是一个大型螺旋桨。目前电池是飞行出租车的一个薄弱环节，其使用时间最多只有30分钟。
报道称，迪拜的飞行出租车试运行将在阿联酋国营公共交通管理机构RTA以及航空公司DCAA的协助监督下进行。
报道称，迪拜将为飞行出租车专门建造起、降场。这个拥有大约200万人口的阿拉伯联合酋长国计划在2030年之前，让这种飞行无人机达到其全部交通工具的四分之一。
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