美国《纽约时报》网站8月7日发表题为《担忧美国“撤退”，东盟国家转变对华策略》报道称，中国外交部长王毅成为东亚合作系列外长会上“最惹眼的人物”。
菲律宾是此次东亚合作系列外长会的主办方，报道称，菲律宾外交部长阿兰·彼得·卡耶塔诺在8月4日的一个新闻发布会上表示，与中国对抗将得不偿失。
“如果我们对所有人都很苛刻，我们的人民就会受损失——贸易、直接的外国投资、还有旅游业，”卡耶塔诺说。
报道称，由于菲律宾目前担任东盟的东道国，该国态度的彻底转变解除了中国的重大顾虑。
也许更重要的是，美国总统特朗普在就任的最初几天里便放弃了“跨太平洋伙伴关系协议”（简称TPP）。在该地区的很多人看来，这一行动，加上他多年来对日本及中国贸易政策的谴责，以及他所承诺的“美国优先”核心方针，似乎代表着美国在该地区军事与经济参与的重大撤退，也代表着中国的重大胜利。
报道称，贝拉克·奥巴马总统曾对该地区给予极大关注。东盟国家是一个拥有6.2亿人口、规模约在2.4万亿美元的联合经济体，其经济规模在亚洲仅次于中国和日本，位居第三位。该地区的地理位置横跨世界上最繁忙、最重要的战略运输航道，是奥巴马政府的注意力向亚洲调整的重要部分。
特朗普尚未对该地区表示类似的兴趣或承诺。
在开幕致辞中，与会的美国国务卿蒂勒森试图缓解对美国放弃该地区的担心，他表示，他与大使们的多次会晤都在“表明美国重视与东盟关系的重要性”。
虽然蒂勒森选择不在8月4日和记者见面，但他在该地区的最高级别外交官、东亚和太平洋事务助理国务卿苏珊·A·桑顿（Susan A. Thornton）表示，高层官员的多次访问已经表明该地区对美国一直很重要。
报道称，蒂勒森8月6日也会见了俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫。拉夫罗夫常常在与美国顶层外交官会面前后广泛表达意见，时有幽默言辞。但是，尽管他和蒂勒森在正式会议之前寒暄时面带微笑，表情轻松，但两人都没有对短暂出现在他们面前的记者说任何话。
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