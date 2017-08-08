美力推“第三次抵消战略” 中国或成唯一对手

英国《金融时报》网站8月7日刊发题为《数字时代，战场无处不在》的文章称，军事实力正快速地从可见范畴转向不可见范畴，从硬件转向软件，从原子转向比特。美国已经在一定程度上认识到这一变化，并宣告要在机器人和人工智能等下一代技术领域保持霸主地位。
文章称，诺思罗普-格鲁曼公司B-2“幽灵”是一种可怕的军事装备。这种隐形轰炸机能够在不被发现的情况下飞行数千英里，向地球上几乎任何一处目标投放一枚热核炸弹。根据某一项政府估算，每架服役的B-2轰炸机的开发和部署花费了美国空军21亿美元（约合141亿人民币）。
显然，没有几个国家拥有发明这种武器系统的财力或技术。能够用上这种武器的场合也很少（但愿如此）。因此，美国在其所谓的第一、二次抵消战略中仍然占主导地位：也就是核武器和精确制导武器上的绝对优势。然而，尽管这些技术对抵消竞争势力的挑战依然必不可少，但在我们这个瞬息万变的世界中，仅仅拥有这些技术已经不再足够。
文章称，就像当今数字世界的其他许多领域一样，军事实力正快速地从可见范畴转向不可见范畴，从硬件转向软件，从原子转向比特。这些转变正在戏剧性改变关于动用武力的成本、可能性和脆弱程度的等式。与一架B-2轰炸机的花费相比，一名恐怖主义劫机者或者一名得到政府支持的黑客的花费可以忽略不计，而后者有能力时不时对另一个国家的银行、运输基础设施造成严重破坏。
文章称，美国已经在一定程度上认识到这一变化的现实，并在2014年出炉了第三次抵消战略，宣告美国必须在机器人和人工智能等下一代技术领域保持霸主地位。在这些领域，唯一有可能成为美国对手的国家是中国，中国也在大举投资于这些技术。
文章称，但第三次抵消战略只能抵消不对称冲突时代的一部分威胁。虚拟世界几乎没有游戏规则，也几乎没有评估对手意图和能力的办法，甚至没有能够确定你在打赢还是落败的真正线索。
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