日本用万能细胞量产血小板

日媒称，16家日本制药和化学相关公司在世界上首次确立使用iPS细胞量产血小板的技术。iPS细胞是可以成为身体任何部分的万能细胞。一直以来，人们都是从捐献的血液中提取血小板。Megakaryon公司带头推进这一项目，得到了大冢制药和希森美康等公司的配合。其目标是：明年开始临床试验，2020年获批。
据《日本经济新闻》8月7日报道，这次有望实现量产的是血小板的血液制剂。这种血液制剂主要用于治疗接受外科手术或遭遇交通事故而需要止血的伤患。日本国内每年有80万人接受血小板输血，市场规模以药价为准约达700亿日元（约合42亿元人民币）。美国市场规模是日本市场规模的3倍以上。
目前血小板供应全靠捐献的血液保证。随着出现人口减少等情况，将来可能面临血小板短缺问题。如果可以利用iPS细胞实现血小板的大量生产，则可以实现输血不再依赖捐献的血液。
据作为开发主体的Megakaryon公司介绍，利用iPS细胞制造血小板的成本比利用捐献血液的成本低得多。捐献血液的血小板无法被冷藏保存，只能保留四天。而利用iPS细胞制造的血小板经过无菌化处理可以保存两周，保管成本也大大降低。
利用iPS细胞制造血小板还可以防止病毒等病原体混入。混入病毒可能导致输血者感染艾滋病和丙肝。利用iPS细胞制造血小板可以规避这一风险。
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