中国游客“爆买”时代正在结束：更加注重旅行体验

英媒称，过去一年，来自中国的游客数量不断增加，这是因为该国国内经济状况趋稳、官方程序简化等因素促使更多来自较小城市的中国民众首次走出国门旅游。
据英国《金融时报》网站8月6日报道，根据官方等方面提供的数据，去年中国出国游客的开支总计估计达2.3万亿元人民币，增幅高达11.8%。但根据对1240名过去一年至少出国旅游过一次的中国城市居民进行的调查结果显示，他们每次出行的开支平均减少了9.2%。
上述受访者中有61.8%的人说，他们过去一年出国旅游过两次及以上，上一年这一群体所占比例为52.6%。调查发现，51.4%的受访者计划在未来一年至少出国旅游两次，而上一年这一比例为49.8%。调查还显示，平均旅行时间也从6.3天增至6.7天。
报道称，出国旅游的成本持续下降，这促使旅游者增加了旅行次数。此外，政府取消限制也起到了积极作用。去年4月以来，中国公民可以持居住证在居住地申请护照，而不必在户口本列明的地址申请护照了。
这降低了在外地工作的白领们出国旅游的难度。去年持有护照的中国公民增至1.29亿人，而2012年时还只有3800万人。
据调查结果显示，来自较小城市的消费者的出国旅游需求有所增加。估计今年前4个月中国三线和四线城市护照申请量的同比增幅高达25%。
另据英国《金融时报》网站8月6日报道，“爆买”时代也许正在结束。最新调查发现，有经验的中国游客不那么愿意逛商店了，而越来越多的人喜欢获得旅行的体验。
报道称，购物仍然是中国游客消费的最大组成部分，但是其占总开支的百分比正在下降。与此同时，更多的支出被分配在那些可以产生记忆的海外行程部分——食物、酒店和活动。
调查发现，当中国人决定出国旅游时，可支配收入再次成为头号影响因素。但是国内可购买商品的增加——通常价格也低一些——已经降低了测试航空公司行李重量限制的必要性。
这在奢侈品方面最为明显——主要的时尚品牌已经降低了在中国市场的价格以帮助支撑需求。不那么奢华的产品的价格也下降了。对外经济贸易大学学者周婷估计，中国和海外国家之间的零售价格差已经从2011年的68%下降到16%。
去年中国游客以未经调整的人民币计算的每次出行购物花费下降了15.9%，在几乎所有被调查的产品类别上的花费都出现下降。用于购买价格较低产品的花费也出现大幅下降。
报道称，这也显示了跨境电子商务即海淘的影响。曾经在中国没有出售、或者只在东部沿海大城市有售的商品，现在可以通过天猫等在线电商巨头购买。
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