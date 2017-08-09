美9月起正式实施赴朝禁令

美国今年9月1日起将正式开始禁止本国公民前往朝鲜旅行。
周三在联邦公报上发布的这项限制措施说，鉴于存在“逮捕和长期监禁”的严重风险，禁止美国公民前往朝鲜旅行。公报刊登的限制措施称，除非经特别批准，所有美国护照持有者将不被允许前往、进入或者经过朝鲜”。某些情况例外，比如为执行人道主义任务或进行新闻报道等，可以不受禁令限制。
在美国国务院作出这一决定之前，美国大学生奥托•瓦姆比尔在朝鲜旅游时被监禁并陷入昏迷，回国不久后死亡。瓦姆比尔被控试图偷窃平壤一家酒店的宣传海报，之后被判处在朝鲜服苦役。他6月因严重脑损伤被送回美国治疗。瓦姆比尔去世后，美国总统特朗普表示，他对朝鲜政权正在失去耐心。
【美国《纽约时报》网站8月2曰报道】题：朝鲜旅行禁令弊大于利
公民外交计划是至关重要的，它可以加强朝鲜与外界之间的了解并帮助双方建立信任。像国际助残组织之类的人道主义机构已经花了数十年时间，在朝鲜境内帮助残疾人，并推动朝鲜政府采取行动。
美国对朝鲜的旅行禁令不仅违反常识，还与2014年联合国调查委员会关于朝鲜人权问题的调查报告相悖，后者建议“各政府和民间组织应该促进人员对话与交流的机会”。旅行禁令将进一步巩固朝鲜禁止其公民与西方人——特别是美国人——互动的孤立政策。每年约有1000名美国人前往朝鲜旅行。
虽然美国对朝鲜下达旅行禁令的动机是可以理解的——没人想看到另一名美国人有着和瓦姆比尔一样的遭遇——但对于维护地区和平这个更广泛的目标来说，它只会适得其反。和平是通过在两国人民之间架起桥梁和增加信任来实现的。没有官方的沟通渠道，切断民间人员交流相当于摧毁了外交斡旋的前景。
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