优步在菲律宾支付大额罚款后获准恢复营业

菲律宾监管部门29日表示，在确认优步菲律宾分公司支付了数百万美元的罚款和司机补偿金后，批准其恢复营业。
菲律宾陆运特许经营和监管委员会在当天发表的一份声明中表示，该机构已确认优步菲律宾分公司缴纳了1.9亿比索（约合370万美元）的罚款。此外，优步菲律宾分公司还支付了2.99亿比索（约合590万美元）给旗下的司机，用以补偿优步停业给他们带来的损失。
8月14日，菲律宾陆运特许经营和监管委员会勒令优步菲律宾分公司暂停网约车服务1个月，理由是该公司违反了不得继续招聘新司机的规定。
今年以来，菲律宾监管部门已多次对优步菲律宾分公司进行处罚。上个月，因有大量无执照司机在优步平台工作，该公司被罚款近10万美元。此前，菲律宾陆运特许经营和监管委员会曾要求司机必须取得经该机构批准的执照，才可从事网约车服务。
优步菲律宾分公司此前表示，目前有约6.6万名菲律宾司机在其平台工作，其中大多数没有取得相关执照。
优步是一家总部位于美国旧金山的交通网络服务公司，成立于2009年，目前已在全球70多个国家和地区的500个城市开展业务。不过，优步在法国、德国、比利时及西班牙等多个国家运营受限。（新华社）
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