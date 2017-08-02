中国是决定世界经济增长能否持续的三大关键之一

法媒称，从全球范围来看，经济增长似乎有所恢复。有三个关键因素将决定这一趋势能否持续。
据法国《回声报》网站7月31日文章，2008年金融危机的影响之大可与1929年比肩。自这场危机至今，世界经济似乎第一次脱身：国际货币基金组织的最新预期显示，2017年和2018年的全球增长或将分别达到3.5%和3.6%。
报道称，在谷歌、苹果、脸书、亚马逊和微软这五大巨头创新的带动下，美国增长依然坚挺。2012年以来跻身为世界第二大经济体的中国，则凭借稳固程度超乎预期的经济活动以及供给侧改革，将今明两年的增长预期分别上调为6.7%和6.4%。
欧元区所有国家2017年的增长预期同样上调，而且其今年第一季度的增长超乎预期。世界贸易与工业产值增长明显高于近年来的数据。经济增长复苏导致美国和欧元区的失业率降至历史最低。
然而报道也指出，虽然经济恢复了暂时的平静，但结构性风险依然存在而且很高。很多地缘政治风险或将导致不确定性加剧，比如美国总统唐纳德·特朗普经济政策演变的难以预料、英国脱欧谈判、世界贸易组织内部或者北美自由贸易协定重新谈判框架内的保护主义诱惑、伊朗核协议的持久性、俄美关系紧张和朝鲜危机等。
报道称，在这一框架内，我们的经济未来，尤其是欧元区的经济未来将取决于世界经济的“三个火枪手”：北京、央行和自由贸易。这三个全球角色将在数月后决定我们巩固世界经济增长和稳定的能力。
首先，中国似乎拥有掌控世界经济体系的关键。北京巧妙地运用经济政策杠杆，收紧贷款，将增长模式调整为以国内消费为导向。目前，中国避免了经济崩盘，甚至成功将增长率维持在7%左右。
其次，央行在凭借量化宽松政策避免金融崩溃后成为世界经济的新“主角”，如今在世界经济体系的信心方面扮演着系统性角色。然而，在迎来增长复苏的同时面临通胀抬头的央行，必须在不破坏复苏的情况下温和地结束货币宽松政策。
最后一点，自由贸易受到美国保护主义论调的威胁，但它找到了新的接力。因为从未如此活跃的欧盟委员会与发展“丝绸之路”政策的北京达成了双边协议。如果欧亚联盟中期内能够得以巩固，通过欧亚贸易自由化或将加快世界贸易复苏的步伐。
报道称，所以欧洲人和中国人必须加强合作，在货币、气候和贸易问题上一致做出强有力的创举，为我们的未来做好准备。
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