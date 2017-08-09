新加坡房价下跌放缓 再度成中国海外购房主地标

今年3月起新加坡突然宣布放宽房地产管制，压抑了三年的新加坡楼市继续爆发。4月，新加坡房屋销售1555套，而上年同期为750套。而3月环比增长了将近2倍的房屋供应量也继续上升，4月达到1616套。
在经过多年下滑后，新加坡房价近期似乎要迎来反弹，这让其不可避免进入中国投资商的视线。
新加坡简单透明的税收政策和运营环境也是吸引中国开发商的主要原因。
此外，投资海外地产有助于降低开发商的外债风险。以龙光地产为例，其20%的贷款是海外债务，因此将市场扩大到新加坡既有助于对冲风险，又有利于公司品牌的海外扩张。
根据新加坡城市重建局的数据，今年上半年新加坡核心地带的超高端住宅有四分之一是被中国人购买的。2016和2015年全年，中国买家在高端住房购买比例中分别占比18％和20％。
据瑞士宝盛银行报告显示，新加坡黄金地段4,000平方英尺的住宅平均花费890万美元，同比的香港为4120万美元，上海为1,660万美元。中国国内高涨的房价催生了大量中国人前往新加坡购房。
Cushman & Wakefield的新加坡研究主管Christine Li表示，中国严格的资本外流控制手段无法阻止中国买家们因担心国内房地产泡沫而不断来新加坡投资的脚步。
在该背景下，新加坡金融管理局局长孟文能表示，现在还没到放松市场冷却措施的时候，他坦言：“房价重新飙升的风险不可忽略，新加坡需要提高警惕，对海外投资者进行更严格的监管。”（腾讯）
中国投资者追捧新加坡房产
北京9日讯，中国房产发展商龙光地产一个高管团队曾在一年内频繁前往新加坡，寻求大举押注当地房市。5月该公司的努力有了成果，龙光地产与中国南山集团组建的合资公司赢得新加坡政府拍卖的一块住宅地段，交易价格高达10亿新加坡元，创下当地此类房产交易纪录。
新加坡房价有望反弹
分析师表示，中国房产发展商寻求在火热的中国和香港房产市场之外拓展业务，他们将目光转向新加坡，因为这个东南亚国家的房产价格在经历了多年的下跌之后短期内似乎有望反弹。
2013年新加坡政府进一步采取措施为不断飙升的房价降温，自那之后当地房价已经下跌12%。不过过去一年房价降幅收窄，今年第二季仅较第一季下跌0.1%。仲量联行表示，这是整体市场更加接近底部的强烈信号。
税收透明 经营环境佳
此外，与中国相比，新加坡简单透明的税收、政策结构及经营环境也是吸引投资者的主要因素。
房产谘询公司莱坊称，过去10年来，亚太地区的跨境住宅用地投资增长了一倍以上。2016年相关投资额超过420亿美元，其中80%来自中国和香港的发展商。
房产服务公司戴德梁行引用新加坡市区重建局数据称，今年上半年，外国人在新加坡中央核心区购买的豪宅有四分之一被非新加坡永久居民的中国投资者买走。2015和2016全年，中国买家分别购买了新加坡18%和20%的此类高端住宅。
2009至2013年，新加坡房价上涨60%。之后新加坡采取措施为房市降温，成为少有的政府成功抑制房价例子，与中国和香港情况形成鲜明对比。新加坡限制一些购房者借款，对外国人购房额外征税，以打击投机者。投机者往往使用高杠杆，寻求短期内实现高资本增值。
据瑞士宝盛的一份报告，新加坡黄金地段的一套4000平方英尺的住宅均价为890万美元，香港则为4120万美元，上海为1660万美元。
高纬环球称，中国对资本外流实行严格管制，但这不太可能抑制那些担心国内可能出现房产泡沫的购房者在新加坡进行投机性投资。
现在，也许是逢低吸纳的最佳时机。（星洲网）
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