学者：新加坡实质影响力超越普通国家

今天是新加坡国庆，新加坡总理李显龙提出要有新加坡精神，保持竞争优势。学者指出，新加坡立国与治国均是亚洲国家参考典范，尤其，国家的实质影响力已超越普通国家。
今年是新加坡独立建国52周年，李显龙在国庆贺词中指出，新加坡有许多迫切的国内外事务需要解决，如恐怖主义威胁、贸易保护主义的影响和推动产业转型等。他提出要有新加坡精神，以前瞻性思维规划未来。
马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山受访指出，新加坡独立建国以来始终坚持法治，政府杜绝贪污，维持高度廉洁的行政效率，这是让新加坡迄今仍扮演区域要角的重要原因。
胡逸山从地缘政治角度切入认为，新加坡除对南海等区域局势始终坚持遵守国际法，同时希望通航自由，并共同支持对抗恐怖主义威胁，以及和国际主流力量站在同一阵线，均让新加坡能在国际舞台拥有一席之地。
李显龙国庆贺词揭示未来国家发展方向，布拉格中欧政治经济研究所所长郑宇钦今天指出，新加坡国家虽小，却能凭借与欧美国家声息相同的灵活政策，扮演区域话语权角色。
郑宇钦指出，新加坡昔日在东南亚一直以火车头角色自居，对主导东南亚整合扮演关键角色，但随着菲律宾、越南、马来西亚、印度尼西亚等国崛起，新加坡的角色已转为协调性质。
另外，在南海议题的措词方面，台湾军事观察员杨于胜认为，虽然东盟区域论坛（ARF）今天发布的主席宣言，和东盟10国外长日前发布的外长会议联合公报有着强烈对比，但南海议题始终是东南亚各国关切焦点，相信也对明年接任东盟（ASEAN）主席的新加坡构成不小的挑战。
杨于胜强调，衡量地缘战略的需要，新加坡在军事与安全领域仍会审时度势，才能在美中竞合、东盟区域安全与经济发展议题上继续站稳领头羊角色，避免失去话语权。（中央社记者黄自强新加坡9日专电）
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