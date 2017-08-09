中国施压新加坡 挡东盟涉南海议题

（中央社香港8日综合外电报导）知情人士说，中国担心明年东南亚国家联盟（ASEAN）换新加坡当主席，中国在南海行动可能面临新的批评，正对新加坡施压确保此事不会发生。
路透社报导，最近几个月中国代表在私下会议告诉新加坡代表，新加坡2018年接东盟10国集团年度主席时，不想要中国惹上麻烦。
外交官认为，中国运用影响力，影响过去东南亚国家联盟主席国，冲淡东盟在南海争议上的立场；南海可能是亚洲最具爆炸性争端的地点之一。
现任主席是菲律宾，菲律宾上周末主办东南亚国家联盟外长会议，因为就中国在南海争议水域人工岛上快速扩张其防卫能力一事，外长们对该否间接提及此事存有歧异，5日并未发表惯例声明，相关声明延到6日才发布。
熟悉内情的一位亚洲外交官在北京说，有人担心新加坡运用东南亚国家联盟主席职位，试图把南海议题“国际化”，中国希望则南海问题限制在直接有关的国家间。
这名匿名消息人士告诉路透社：“中国认为新加坡是华人占多数国家，应该多听一点中国的意见。”
另一位在香港熟悉内情的亚洲外交官说“中国向新加坡讲得很清楚，表明中国对南海议题的期望。”（译者：中央社张铭坤）
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