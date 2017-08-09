中马合作建设马来西亚东海岸铁路项目正式开工

新华社马来西亚关丹8月9日电，中国和马来西亚两国合作建设的马来西亚东海岸铁路项目9日在关丹正式开工。国务委员王勇和马来西亚总理纳吉布当天共同出席开工仪式。
纳吉布在致辞中表示，东海岸铁路项目的顺利推进得益于马中两国政府的协商与合作，项目意义深远。铁路建成后，将大幅减少马来半岛东部到其他城市的时间，缓解节假日和周末交通拥堵情况，促进东部沿海各州经济发展，惠及逾440万人口。
东海岸铁路项目由中国交通建设集团承建，规划总长688公里，合同金额550亿林吉特(约合128亿美元)，工期为7年，客运设计时速为160公里，货运设计时速为80公里。
王勇会见马来西亚总理纳吉布并出席东海岸铁路开工仪式
新华社马来西亚关丹8月9日电，国务委员王勇9日在马来西亚关丹会见马总理纳吉布并出席东海岸铁路开工仪式。
在会见纳吉布时，王勇首先转达了习近平主席､李克强总理对纳吉布的问候，表示中马传统友好源远流长，两国全面战略伙伴关系保持良好发展势头。希望双方牢牢抓住“一带一路”的历史性机遇，全面落实两国领导人达成的重要共识，不断深化各领域务实合作，实现共赢､共同发展。东海岸铁路是两国共建“一带一路”的旗舰项目，建成后将促进马区域平衡发展和经济转型计划，中方愿同马方密切配合，将该项目打造成中马友好合作的又一标志性工程，早日造福马来西亚人民，推动地区繁荣发展。
纳吉布请王勇转达对习近平主席､李克强总理的问候，表示马中关系发展良好，愿同中方共同努力，推动马中关系迈上新的高度。马方感谢中方参与东海岸铁路建设，助力马经济发展。
同日，王勇､纳吉布共同出席了东海岸铁路开工仪式并致辞。王勇还参观了由中马共同建设的马中关丹产业园区。
专访：努力为马来西亚建造高标准铁路——访中国交通建设集团董事长刘起涛
中马合作建设的马来西亚东海岸铁路项目9日在马来西亚关丹举行开工仪式。项目承建方中国交通建设集团(中国交建)董事长刘起涛在接受新华社记者专访时表示，将全力以赴为当地民众打造一条技术领先､绿色环保的高标准铁路。
刘起涛说，东海岸铁路将构建马来半岛东西方向的铁路运输干线，连接东海岸经济，提高沿线地区特别是东海岸地区民众的生活水平，带动工业､商贸､物流､旅游等行业的发展，是马来西亚政府规划经济前景､推动社会发展的重要举措。
刘起涛告诉记者，东海岸铁路项目受到中马两国政府的高度重视以及东南亚周边国家的广泛关注，项目设计标准､技术融合和安全质量环保要求高，再加上项目本身规模大､持续时间长，沿线路基､桥梁､隧道分布点多且面广，施工组织和协调管理将面临很大挑战。
“虽然面对诸多挑战，但中国交建已经把东海岸铁路项目作为集团的‘头号工程’，致力为提升马来西亚的交通基建水平､推进社会经济发展贡献自己的力量。”刘起涛说。
东海岸铁路全线规划总长688公里，整个工程合同工期7年，维护期2年。刘起涛说，在整个项目施工过程中，中国交建将致力于成为马来西亚社会发展的责任分担者､区域经济发展的深度参与者､公共服务的优质提供者。“我们预计，项目开发期将为当地创造超过8万个就业机会，运营期稳定在6000个以上。此外，我们还将通过‘中马铁路人才培训合作计划’，为马来西亚培养超过3000名铁路建设和运营人才。”
“马来西亚有句谚语，‘遇山一起爬，遇沟一起跨’，相信在中马两国政府的大力支持下，在当地合作伙伴和社会各界的共同努力下，中国交建一定能够把项目做好，造福当地民众。”刘起涛说。
马来西亚交通部长廖中莱9日表示，东海岸铁路投入使用后将紧密连接马来半岛东西海岸，造福沿线440万民众。另外，马中关丹产业园区等重要经济和工业区域届时将直接连通东海岸的关丹港以及位于马六甲海峡的马来西亚第一大港巴生港，有助于马来西亚实现成为区域物流中心的目标。(新华社记者林昊 王大玮)
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