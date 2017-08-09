马来西亚和中国探讨在柔佛设立雷达和导弹系统：报道

新加坡《海峡时报》网站发自吉隆坡的报道说，马来西亚将考虑中国的一项建议，即在马来西亚柔佛州建立带有雷达监控系统的区域反情报中心，以及一个导弹系统。
报道引述马来西亚政府高级消息人士说，建立雷达和导弹系统的建议，在马来西亚首相纳吉和到访的中国国务委员王勇的会见中有“稍微的触及（lightly touched on）”，两人是在星期三马来西亚东海岸铁路项目9开工仪式后举行会见。
吉隆坡新闻网站“The Malaysian Insight”之前报道说，中国会在仪式上提供马来西亚多达12套AR3多发射火箭系统(MLRS)。
报道引述消息来源说，这项建议反应了中马两国正在扩大的国防和贸易关系。
海峡时报引述政府消息来源说，关于这件事的讨论尚在继续中，正式决定将在纳吉和中国国家主席习近平的会面中作出，习近平预料将在今年11月份对马来西亚进行正式访问。
根据国防网站military-today.com的报道，AR3火箭炮系统，用来对付远程战略目标，例如指挥中心，也能够发射常规火箭以及射程可达280公里的导弹。
海峡时报引述新加坡拉惹拉南国际研究院研究员吴尚苏说，AR3火箭炮系统通常用作地对地攻击。位于柔佛的这种远程火箭系统，甚至可以打到印尼，如果装上导弹，就能够对重要目标实施精准打击。
中国建议将中马关系从日增的经济关系扩大到军事国防关系，最早是在纳吉今年5月中旬和习近平会面期间所提出来的，在会见中，中国领导人提出了一个倡议清单，海峡时报说。
这包括确保中国在“双坡高铁”项目处于领先地位，“双坡高铁”连接新加坡和吉隆坡甚至曼谷、建设专用油管来服务中国的能源需求、中马石油公司对南海进行联合勘探。
海峡时报引述马来西亚政府官员说，纳吉将不会拒绝中国加强马来西亚安全能力的献议，如果这些项目的财务援助有吸引力的话。
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