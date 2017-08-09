中国在东盟外长会表现引起瞩目

日媒称，日本外务大臣河野太郎7日与中国外交部长王毅在菲律宾举行会谈，就南海问题展开了交锋。
王毅直指日本“随美起舞”
据日本共同社8月8日报道，王毅提及河野在7日召开的东亚峰会外长会议上的姿态，坦言听到发言感到失望。
报道称，这是刚刚就任外务大臣的河野首次与王毅会谈。在南海问题上，河野宣称日方的立场是应基于国际法保护各国船舶的“航行自由”，并妄称对中国的动向“抱有严重关切。强烈反对单方面改变现状的尝试”。王毅则指出，感觉河野好像完成了美方交给的任务。有分析认为，王毅可能是批评河野在东亚峰会外长会议上表态支持美军在南海的行动。
另据日本《朝日新闻》8月8日报道，日本外务大臣河野太郎7日与中国外交部长王毅举行了约50分钟的会谈。王毅在会谈一开始就表示对河野在海洋问题上牵制中国的发言感到失望。
王毅的发言坚持了在海洋问题上的原则性立场，另一方面又表现出苦劝河野太郎能够继承其父亲、前外务大臣河野洋平的正确理念的姿态。两人在初次见面的一开始就进行了率直交锋。
王毅在会谈中表示，河野太郎的父亲河野洋平先生是一位有着历史良知和独立人格的政治家。王毅还指责道，听到河野太郎的发言感到非常失望，感觉他的发言像是为了完成美方交给他的任务。
报道称，可以看出，王毅的立场是，在南海问题上对日本进行严厉牵制的同时，希望河野就任外务大臣可以为两国关系改善带来转机。
南海磋商取得积极进展
《日本经济新闻》8月8日刊登题为《中国以“南海行为准则”框架协议为“盾”牵制日美》的报道称，东盟与美国、日本、中国等国于7日在马尼拉举行会议，就存在主权争议的南海问题进行磋商。
报道称，中国将以和东盟达成一致的防止争端的“南海行为准则”框架为后盾，按照本国的节奏行事。
在会议上，中国主张非当事国不应介入南海问题，不接受日美的批评。
报道称，对于中国在南海活动，此次的东盟外长会议联合公报仅采取了“注意到有几位外长对填海造地表示担忧”等和缓措辞。
报道称，东盟国家在贸易和投资方面与中国的关系也在加深，如果不算越南，东盟对中国态度其实已经不再强硬。
对此中方认为，跟过去相比，南海局势已经确实有了看得见、摸得到的积极进展。
报道称，另一方面，美国的立场发生变化也是中国更易于掌握主导权的主要原因。美国在南海问题上一直强烈呼吁遵守国际法。然而目前朝鲜以发射洲际弹道导弹等方式持续进行军事挑衅。而要围堵朝鲜，就离不开中国的合作。因此今年美国批评中国的调子降低。
上届奥巴马政府任命的美国驻东盟代表，在特朗普上任后就一直空缺。美国目前没有表现出积极参与东南亚事务的态度，东盟内部也形成了容易接受中国主张的氛围。
美媒慨叹中方表现“胜出”
据美国外交学者网站8月8日刊登题为《中国在马尼拉东盟外长峰会上“胜出”了吗？》的报道称，在菲律宾马尼拉举行的东盟外长会于近日发表了最终联合公报，没有直接提及与中国的争端。
与此同时，中国外交部发表了一系列关于中国-东盟关系和联合公报的声明与评论。中国外长王毅称赞公报非常全面，对中国-东盟关系的前景展示了信心。
显然，中国的多数建议都围绕着经济合作与贸易融合。
报道称，在最敏感的话题南海问题上，中国对联合公报的最终结果也感到满意。
8月8日，中国外交部发表了王毅讲话，他表示：“每一年的联合公报都有这方面的表述，但今年有了变化。一是篇幅比过去大为减少。二是东盟十国都……充分肯定了同中国一起制订批准‘南海行为准则’（COC）框架，并明确了下一步推进具体案文磋商的积极态度。”
联合公报的确提到了“某些外长”对南海“填海造地”表达了关切。王毅在回答问题时强调：“实际上也就是一两个国家讲到了这个关切。”此外，王毅指出：“如果现在还有谁在填海造地的话，那肯定不是中国。”
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