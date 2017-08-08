刚刚！李显龙誓言：新加坡电子支付要超越外国

新加坡总理李显龙誓言，新加坡要在包括电子支付方面赶超这方面先进的外国，走在世界前列。
李显龙是在新加坡开国52周年日的前夜的献词中，发出上述豪言！
李显龙肯定新加坡在智慧国方面的努力。他说：“为了打造更宜居的生活空间和更理想的工作环境，我们要善用科技，把新加坡发展成智慧国。我们有自身的优势。我们的数码网络覆盖面广，衔接度高，人民的数码能力也强。我们拥有的手机数目甚至比人口还多! ”
“但是我们还有不足的地方，需要做得更好。”李显龙坦言！
李显龙进一步说：“比如，有些国家已经广泛使用电子付款，跑在“无现金社会”的前端。另外一些城市则普遍采用感应系统加强公共保安，还有一些城市则利用大数据来改善公共服务。我们必须向这些国家看齐，赶上他们的步伐，并设法超越他们。”
他誓言：“我们要把科技应用到生活的各个领域，为新加坡人创造更多机会，提高生活素质，为社会增添创新活力。”
李显龙虽然在演讲中国没有说出那些跑在无现金社会前端国家的名字，但新加坡舆论最近一年来广泛认为，新加坡在无现金社会方面已经落后于中国等。媒体常常也提及中国现在连小贩、乞讨者都使用支付宝或者微信支付。
本月初，新加坡七家银行联合推出了移动转账系统PayNow，用户只要输入对方的电话号码或者身份证号码就能转款。此外，新加坡金管局也表示，正在研究让小贩使用二维码收款的解决方案。
李显龙在国庆演讲中还通报了好消息：新加坡今年的经济增长预估为2.5%，比去年的增长率2%高出不少。
李显龙历数新加坡目前面对的问题，世界各地有更多的恐怖事件发生，本区域也不能幸免，恐怖主义是个重大威胁。贸易保护主义的抬头，影响我们的对外贸易和经济增长。
但他也表明，新加坡必须把眼光放远，必须加强三个重点。上述智慧国努力是其中一点。另外两个重点是加强学前教育和向糖尿病宣战！
下面是李显龙国庆献词的中文版全文：
各位同胞：
这里是滨海东花园。
建国初期，这个地方曾经是一片大海。当时，我们的建国领袖从岸边看过去，看到的不是海水，也不是土地的局限。他们想象到的，是一个朝气蓬勃的城市，一个集合了商业、居住和休闲用途的生活天地。
在接下来的几十年里，我们在滨海湾中心、滨海南和滨海东一带进行填土，将建国领袖的愿景化为现实。今天，我们在滨海南打造了一个崭新的金融中心，也建造了滨海堤坝和滨海湾花园。滨海湾迷人的风景线成了新加坡的新地标，深受世界各地游客的赞赏，让我们倍感骄傲。
当年，建国领袖们在构思和规划滨海湾的时候，我国正面对许多更为迫切的问题。这包括建立武装部队、吸引外资、创造就业机会、兴建房子、还有为下一代年轻人提供教育。尽管如此，建国领袖和人民都明白，除了解决眼前的问题以外，他们也必须放眼未来，做好长远规划。有了他们的远见和付出，新加坡才有今天的成就。
52年后的今天，新加坡同样有许多迫切的国内外事务需要解决。目前的国际局势复杂多变。世界各地有更多的恐怖事件发生，本区域也不能幸免，恐怖主义是个重大威胁。贸易保护主义的抬头，影响我们的对外贸易和经济增长。我们正致力于提升国家的经济实力。为此，我们的学生和工友们已经在加快学习步伐，掌握新技能和尖端科技。
为了克服这些挑战，政府正同大家紧密合作，并取得一些进展。我们正加大力度，对抗极端恐怖主义的威胁，而当中一项重要的工作，就是加强种族和谐。在经济方面，劳资政三方正在携手合作，帮助各行各业转型和协助工友提升技能，为未来经济的需求做好准备。今年，我国经济有望取得2.5%左右的增长，比去年进步。
不过，在解决眼前问题时，我们也必须把眼光放远，为克服明天的挑战做好准备。今年，我想谈三个工作重点：加强学前教育、对抗糖尿病和实现智慧国愿景。这三方面的相关措施将对国家和人民带来长远影响，为我们的下一代打下更好的基础，帮助国人保持健康和掌握数码时代的机遇。
首先，我们希望每个孩子都能打下扎实的基础，为未来做好准备。我们相信学前教育对孩子们的学习和人生，有着非常深远的影响。我们因此建造了更多的幼儿园和托儿所，并且会继续增加更多学额，加强教师的培训，提升学前教育的素质。
孩子们有了更好的学习环境和更好的照顾，家长们就能更加安心工作。我们希望通过这些措施，鼓励更多国人组织家庭和生儿育女。
第二，我们希望新加坡人健康长寿。我们的医院设施完善，也有优秀的医疗团队。但是，保持健壮的体魄，不让疾病缠身，才是关键所在。虽然新加坡人现在的平均寿命更长，但是许多年长国人在他们人生的最后八年，往往会面对健康问题。对老人家来说，这是漫长的煎熬，对家属来说，也是沉重的负担。
糖尿病是年长国人最常患上的一种疾病。60岁以上的国人，每三个人当中就有一个人患有糖尿病。糖尿病的初期症状不明显，但是日子久了，可能导致严重的并发症，例如失明、心脏疾病、肾衰竭，甚至必须截肢。
要全面有效对抗糖尿病，除了政府的相应政策和医疗服务，个人也必须调整生活方式，注意饮食习惯，多运动，多喝水，少喝汽水，最好从小就养成这些好习惯。
第三，为了打造更宜居的生活空间和更理想的工作环境，我们要善用科技，把新加坡发展成智慧国。我们有自身的优势。我们的数码网络覆盖面广，衔接度高，人民的数码能力也强。我们拥有的手机数目甚至比人口还多! 但是我们还有不足的地方，需要做得更好。
比如，有些国家已经广泛使用电子付款，跑在“无现金社会”的前端。另外一些城市则普遍采用感应系统加强公共保安，还有一些城市则利用大数据来改善公共服务。我们必须向这些国家看齐，赶上他们的步伐，并设法超越他们。我们要把科技应用到生活的各个领域，为新加坡人创造更多机会，提高生活素质，为社会增添创新活力。
我会在国庆群众大会上，进一步谈这三个课题。建国初期，我们的领袖为今日的新加坡打下基础，我们也应该为下一代开拓未来；滨海湾的发展就是一个好例子。
建国元勋纪念堂指导委员会过去一年多来，就纪念堂应该建在哪里，多次向公众征询意见，多数人都支持把纪念堂建在滨海东花园，政府已经接纳了这个建议。从滨海湾的风景线，我们可以看到建国先辈的深谋远虑，为我们带来了今天的成就，而我们也会继续为新加坡的未来发展而努力。已故建国总理李光耀先生曾经这么问过：
“最终，作为政府，我们应该对谁负起最大的责任？”
而他的答案是：“最重要的是对未来的一代，而不仅仅是这一代，更不是过去的一代。”
这就是所谓的新加坡精神：我们不断地以前瞻性的思维规划未来，保持竞争优势。我们时时刻刻做好准备，迎接未来。这是我们的生存之道。让我们一起努力，为我们和我们的下一代开拓更多机遇。
祝大家国庆日快乐！
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