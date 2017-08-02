警惕中企收购 担忧数据泄露：中国生物技术雄心令美抓狂

英媒称，联邦调查局（FBI）里像埃德·尤这样的特工并不多。他在美中之间的一场潜在争端中冲锋在前。这场争端对美中商贸关系、对生物医学研究的未来都可能产生影响。
据英国《金融时报》网站7月31日刊登题为《生物技术：美中基因组数据争端》的报道称，作为FBI生物反制部门的主管特工，埃德·尤告诫说，美国保护的用于研制昂贵新药物的基因组数据，也可以被用来开发可怕的生物武器。
“我们不知道有多少生物数据流出了国境，”他说，“我们的生物安全概念需要拓宽。”
正是出于担心美国的大量基因组数据被人抢先加以利用，FBI正跟踪关注美国潜在的竞争优势流失。“近期主要威胁是经济影响，也就是大批数据集货币化。”埃德·尤表示。
美中经济与安全评估委员会成员迈克尔·韦塞尔说：“这是一个需要更多重视的关键领域……它是一个切切实实的威胁。”
但还有人担心，给中国生物医学投资设置过多壁垒会对美国有害。
美国荣鼎咨询公司的创始合伙人丹·罗森指出，过去5年里中国在美国生物技术和制药业领域投资超过32亿美元（1美元约合人民币6.7元），而这笔钱的到来往往伴随着才华横溢的中国科学家。在规模大、成本低的基因测序等学科，中国领先于美国。他说，假如中国企业在美国变得不太受欢迎，它们就会另寻去处。
报道称，美国和中国都在追求对某些病症进行个性化治疗。北京在这个领域的雄心促使一些中国公司掀起收购潮，特别是在美国进行收购。
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