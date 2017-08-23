立场逆转！特朗普称驻阿美军必须“打到赢”

美媒称，美国总统特朗普8月21日晚间重申了美国对已持续16年之久的阿富汗战争的承诺，宣布美军必须“打到赢”，这与他此前呼吁迅速撤军的立场截然相反。他拒绝透露将增派多少军队去参加这场美国打过的最长的战争。
据美联社8月21日报道，特朗普在讲话中披露了他的新阿富汗战略。他说，美国将改变其“以时间为基础的”方式，转而将其援助与结果以及陷入困境的阿富汗政府、巴基斯坦和其他各方的合作联系起来。他坚称，这将是一项“地区性”战略，将应对其他南亚国家的行动——尤其是窝藏塔利班分子的巴基斯坦。
特朗普说：“美国将与阿富汗政府合作，只要我们看到决心和进展。然而，我们的承诺不是无限制的，我们的支持不是空白支票。”
但是，关于如何衡量进展，特朗普几乎没有提供任何细节。他也没有解释他的方式与未能获得成功的两位前总统有何实质性不同。
尽管特朗普坚称他不会“谈论军队数量”或提前透露军事行动，但他暗示，他已接受五角大楼增兵将近4000人的提议。目前在阿富汗大约有8400名美国士兵。
报道称，上任已7个月的特朗普说，尽管他“当初的反应是撤出”，但后来，他已断定，这种方式将制造一个“基地”组织和“伊斯兰国”组织恐怖分子会“立即填补”的真空。
特朗普说：“我们将要求我们的北约盟友和全球伙伴支持我们的新战略，与我们一样增加军队和资金。我们相信他们会这样做的。”
另据美国《华尔街日报》网站8月22日报道，曾经批评美国军事介入阿富汗的特朗普听从了高级顾问的建议，将向阿富汗增派军队，同时向巴基斯坦施压以要求后者加大力度打击极端主义。此举将扩大美国在南亚地区的整体影响力。
特朗普已经同意一项战略，将允许国防部长马蒂斯向阿富汗增派最多4000名士兵，以加强美国打击塔利班和“伊斯兰国”极端组织的反恐努力。
报道称，增派的美军还将用于强化为阿富汗军队提供训练和协助的工作。美国官员曾表示，到目前为止，美军的这项工作使得阿富汗军队的水平持续提高，但尚无力单独行动。
美国新战略的一个主要特点是对巴基斯坦采取更为强硬的立场，包括在政府层面以前所未有的方式推进美国的优先事项。
据美国官员说，以喜欢用政策做交易而著称的特朗普现在相信，他能够通过一系列“胡萝卜加大棒”的政策来改变巴基斯坦的行为。这些官员认为，支持塔利班的武装分子长期藏身于巴基斯坦境内，巴基斯坦一直不愿意捣毁武装分子在该国的避风港。
报道称，在新的南亚政策下，美国可以向巴基斯坦施加更大压力，要求后者采取更多行动。
美国官员说，作为回报，美国可能会愿意提供上亿美元援助，而这些援助在美国前总统奥巴马的政策下是不允许的。
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