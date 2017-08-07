腾讯投资的消息应用Hike 欲将微信红包推向印度，照搬中国创意靠谱吗？

据《金融时报》报道，腾讯控股公司正在把红包带到印度，在推进其全球化雄心道路上迈出了大胆一步。这就好比英国把圣诞布丁输出到日本，用于生日庆祝活动一样。
发红包是中国农历新年的习俗。据新浪科技讯，去年，腾讯支付平台上发送的红包达到640亿个。在移动支付市场与蚂蚁金服的竞争中，这给腾讯带来了帮助。蚂蚁金服是中国在线支付的先驱。
目前，在线红包也开始在印度发展。位于印度德里、获得腾讯投资的Hike Messenger开始提供类似的“蓝包”功能，用于庆祝胡里节和排灯节等印度传统节日。
Hike创始人、印度电信业大亨苏尼尔·巴蒂·米塔尔（Sunil Bharti Mittal）之子凯文·巴蒂·米塔尔（Kevin Mharti Mittal）表示：“印度有许多节日季。技术已经做好准备，可以将线下行为转移至线上。”
印度正成为中国科技巨头角力的竞技场。此前，阿里巴巴收购了印度数字支付和电商公司PayTM的部分股份。
PayTM是印度最大的虚拟钱包提供商，其移动钱包平台拥有超过2亿用户。米塔尔表示，Hike的应用下载量已达到1亿次，并瞄准了移动资金交易的增长。不过他没有透露，有多少用户使用该应用的转账服务。
米塔尔表示：“PayTM到目前为止是领头羊，但市场仍处于早期阶段，渗透率仍有很大的提升空间。”去年12月，印度政府宣布停止某些纸币的流通，推动了PayTM和类似服务的发展。
电信咨询公司Convergence Catalyst联合创始人杰安斯·克拉（Jayanth Kolla）对Hike的1亿注册用户数据表示怀疑。Facebook旗下WhatsApp是印度最热门的移动消息服务，月用户数为2亿。目前，WhatsApp也试图开拓印度的数字支付业务。
此外，他也质疑“蓝包”项目能否吸引用户兴趣。他表示：“来自腾讯红包的经验在于，如何将传统文化习惯转移至移动平台。”他认为Hike本应该从印度文化中寻找灵感，而不是“抄袭”一项适用于中国的服务。
文化迁移并不是中国科技公司在印度面临的唯一问题，他们还得应对远远落后于中国的印度经济。印度的人均GDP是中国的五分之一，中产阶级规模、互联网渗透率也远远低于中国。
Hike诞生于日本软银集团和米塔尔父亲的巴蒂集团(Bharti Enterprises)组建的合资公司，已经吸引了一批重磅投资者，包括腾讯、苹果供应商富士康。Hike在去年8月融资1.75亿美元，估值为14亿美元。
科拉认为，对于腾讯来说，投资Hike似乎是一项要比其独立向印度扩张更有前景的策略。“腾讯的一只脚已经迈入了印度消息市场门内，而且其投资的Hike创始人与印度最大电信运营商之一关系密切。”
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