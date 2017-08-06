英国大学培养全球领导人最多

根据一项分析，英国大学在培养全球领导人方面领先全世界。这项分析引发了对英国首相特雷莎•梅限制外国留学生是否明智的新质疑。
总计58位现任国家元首或政府首脑曾在英国学习，比在美国学习的人数多一位。位居第三的是法国，有33位现任世界领导人曾在法国接受教育。从冰岛到马来西亚、从尼日利亚到秘鲁等国的领导人都曾在英国大学学习。
这项分析由英国高等教育政策研究所开展。该研究所主任尼克·希尔曼说，培养全球领导人对提升英国影响力大有裨益，在脱欧谈判中可能尤为有益。
希尔曼说：“这些领导人不仅拥有助其成为领袖的英国文凭，他们还曾在这里度过一段时光，由此产生一种对英国的强烈好感。这是真正的软实力之源，也是对我们大学质量的极好检验。”
希尔曼说，英国保守党威胁对外国留学生实施限制，这“对英国在全世界的影响力将是灾难性的。几乎所有人都希望看到这一威胁不会成为现实”。
尽管牛津大学尤其受现任世界领导人欢迎，但上述分析显示，英国曼彻斯特大学、华威大学和布里斯托尔大学均曾有外国领导人就读。
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