新加坡都羡慕！中国引领最in生活方式！

“几年前新加坡人力部长林瑞生在上海买栗子，在结账的队伍里，中国人挥舞着手机，没有付一分钱现金就买走了栗子。我们显然是out了。”日前，新加坡总理李显龙在2017国庆群众大会上发表演讲时强调，新加坡已经落后于中国的一些智慧城市。
为了推动移动支付在新加坡的发展，新加坡政府近期公布了“智慧国家2025”的10年计划。移动支付计划也是新加坡政府正在努力促进全岛普遍采用智能技术的五个战略性国家项目之一。
确实，几年前上海的移动支付场景，今天即便在中国的县城街头也已随处可见。李显龙提出借鉴中国的电子支付经验，这俨然是“角色逆转”——20多年来，新加坡一直是中国的取经对象，如今李显龙提出对标中国的移动支付，让“单向取经”局面发生了变化。
变化的背后，是中国移动支付走在世界前列的事实。前不久有外媒报道，作为纸币发明国的中国，或将成为世界上首个停止使用现金的国家。德国《商报》文章“欢迎进入未来支付时代”也指出，当别国还在讨论是否应赞成使用现金的同时，在中国的珠江三角洲，终结现金在很大程度上已经成为现实。
在中国很多城市，现金都不再是消费“标配”，移动支付蔚然成风，二维码也渐次取代卖菜大妈的零钱筐。移动支付不仅改变了国人生活，也为世界贡献了中国智慧，成为中国的“技术输出担当”。
在新加坡，除了中国的移动支付风头正劲，赤橙黄绿的共享单车也“大行其道”。去年年底，中国的ofo单车就已运抵新加坡；今年3月，摩拜单车宣布在新加坡正式开始服务。现在的新加坡街头宛若“战场”——新加坡本土共享单车oBike、黄色的ofo单车和橙色的摩拜单车互为竞争对手，让人眼花缭乱。
而今，中国共享单车渐行渐远，拓展海外市场已轻车熟路。今年6月，摩拜单车登陆英国，向曼彻斯特和索尔福德两座城市投放了1000辆共享单车，随后英国社交网站上掀起“炫车”浪潮。推特网友@Chris_Boardman说，（共享单车是）极好的方案，可能未来共享单车会随处可见，这是零成本的双赢。
7月，摩拜单车宣布进入意大利，首批进驻欧洲文艺复兴运动发祥地佛罗伦萨和引领国际时尚潮流的米兰两个城市。佛罗伦萨市长达里奥·纳尔代拉说：“摩拜单车的正式落地，标志着佛罗伦萨市朝着打造可持续发展的出行服务体系迈出了坚实一步。”
8月，摩拜单车公司在日本北海道札幌市举行了投放仪式，这标志着摩拜单车正式登陆日本。此次摩拜单车具有不少技术亮点，比如实心轮胎无需充气省了打气的麻烦；车身内置的电机可为单车智能锁发电；包含定位技术和物联网芯片的智能锁等等。
在投放仪式上，不少日本民众前来体验。札幌大学学生铃木阳大说，摩拜单车外形时尚、充满技术感、骑行方便，而且价格很低，很高兴能在札幌骑到摩拜单车。第一次骑到摩拜单车的北海道大学学生中村大知兴奋地表示，要将自己骑车的照片发到社交网站上。
从“中国制造”到“中国智造”，从“中国方案”到“中国标准”，从产品到技术再到思维观念，中国创新正在悄然改变世界。（新华网）
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