90后美女是名校博导！这些高颜值的中国女学者刷屏了

近日，浙江大学美女教授杨树的图片刷屏。是的，90后博导来啦！在学术界，90后们也开始走到前台…
杨树：“90后”女学霸已成浙大博士生导师
近日，很多人的微信朋友圈被浙江大学90后美女教授杨树的传奇故事刷屏了。
这位年轻的杨教授出生于1990年6月5日，20岁本科毕业于复旦大学，24岁博士毕业于香港科技大学。
据公开报道，杨树是首批香港博士奖学金获得者，已在TED、EDL、IEDM、APL等国际顶级期刊及会议发表论文数十篇。她的研究成果目前已被工业界杂志如《Compound Semiconductor》、《Semiconductor Today》等广泛引用。
凭借这些耀眼的成绩，她入选了中国第十二批“青年千人”计划，被聘为浙江大学电气工程学院教授、博士生导师。
另一名90后女学神是谁？学生叹其太漂亮
第十二批国家“千人计划”青年人才最终公示名单中，除了杨树，还有另一位90后成员，她就是出生于1990年5月的电子科技大学美女教授刘明侦。
简历如下：
8岁进入英国布里斯托大学学习
21岁以全系第一名毕业
22岁硕士毕业于剑桥大学
23岁Nature发表论文，
24岁拿下牛津博士，
25岁入选电子科技大学“百人计划”被聘为教授，
26岁入选第十二批“青千”，牵头成立了“应用化学研究中心”，助推电子科技大学化学学科成功进入ESI前1%。
读博期间，她所在的团队主攻以卤化物钙钛矿材料为核心的太阳电池器件。她在《自然》正刊上发表的这篇文章， 仅三年时间，Google 学术目前引用量已超过2700次，成为钙钛矿太阳电池领域内他引次数最高的三篇论文之一。
刘明侦博士也成为在Nature上第一作者发表论文最年轻的中国女学者。
“一般新材料的研究期只有3-5年，为了抢时间，我每天的工作就是做实验，钻在实验室里十几个小时。”刘明侦说，“到2013年4月底终于实验成功了。”从研究材料到发表论文，刘明侦仅花了半年多的时间，抢在了本领域的最前端获得研究成果。
杨树和刘明侦这两位高颜值学神，带着90后的标签向我们宣布——他们走向了学术前台。
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