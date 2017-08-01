美媒称中国人对iPhone态度越来越消极：苹果最大对手是微信

美媒称，中国的智能手机用户已习惯使用微信给朋友们发信息、支付餐厅账单、打车、玩游戏并观看视频，这使他们对换一部新iPhone手机的需求减弱，也令苹果在中国市场的攻势威力大减。
据美国《华尔街日报》7月31日刊登题为《苹果在中国最难对付的对手是微信》的文章称，王婷婷（音）是上海的一个销售助理，去年她扔掉了自己的iPhone 5，换成了华为P9 Plus，她没发现有多大区别：两部手机都能运行微信，这是她和数百万中国消费者最常使用的一款应用。24岁的王婷婷说，她一点都不怀念苹果。
文章称，中国是苹果公司在美国以外的最大市场，中国消费者的这种态度让苹果在中国市场的攻势威力大减。
微信拥有近10亿月度活跃用户。根据QuestMobile的数据，中国智能手机用户每月在微信上花费的时间，相当于在所有手机应用上所花时间的近35%。
像王婷婷这样的智能手机用户使用微信给朋友发信息、支付餐厅账单、打车、玩游戏并观看视频。今年，微信还添加了“小程序”功能。这种功能可让用户访问存储在云端的应用﹐因此用户无需下载应用或将其存储在设备上就能使用这些应用，这让用户购买iPhone而不是价格较便宜的国产品牌的理由又少了一条。
持怀疑态度的投资者目前的疑问是：中国消费者是否愿意为一部新iPhone手机支付1000美元。中国消费者在手机上花费的时间，超过60%都用在腾讯或其竞争对手百度和阿里巴巴的系统中。
摩根斯坦利的凯蒂·休伯蒂称，苹果公司是否正在失去优势，这就是问题所在。不过休伯蒂仍对苹果公司在中国的前景感到乐观。
关注中国的市场研究公司沃伦资本公司的数据显示，苹果公司的iPhone手机曾经在中国排名第三，现在是按市场份额排名第四的智能手机品牌，落后于中国本土手机OPPO、Vivo，以及华为。iPhone手机在中国的市场份额已降至10%以下，2015年高峰时为13%。
科技博客斯特拉特谢里网站的独立分析师本·汤普森在近期的一份报告中强调了微信的威胁。汤普森写道，一定程度上在微信的影响下，仅50%的iPhone用户在购买新手机时仍选择苹果品牌。而在全球其他地区，这一比例为80%。汤普森最近写道，这使苹果变成了中国市场诸多供应商中的普通一员，这是很危险的局面。
其他调查显示，苹果用户的品牌忠诚度要高于竞争对手。摩根斯坦利的一份调查发现，74%的中国iPhone用户仍会选择苹果产品，相比之下，OPPO的品牌忠诚度为24%，Vivo为19%。
根据摩根斯坦利的数据，iPhone在高端智能手机市场拥有70%的市场份额，而且苹果公布，2016财年应用商店销售同比增长90%。苹果首席执行长库克5月份对分析师表示，苹果对于该公司在中国的机会仍抱有很大热情。
不过，iPhone的困境已经导致苹果在大中华区销售大幅下滑。2017上半财年，该市场是苹果唯一出现销售滑坡的市场，当期收入下降13%，降幅较上年同期的6.4%有所扩大。
分析人士预计，苹果今秋发布的10周年版iPhone能否成功，在很大程度上取决于在中国的销售。
文章称，中国消费趋势的转变可能会迫使苹果改变其整个业务模式，将考虑每年推出一款面目一新的手机，而不是像现在这样每两年对iPhone进行一次重大升级。
在过去很长一段时间里，苹果在一些消费者心目中享有良好的声誉，这些消费者不仅看中苹果设备的功能，也看中苹果的风格和品牌。但苹果产品这种独特的优势正在丧失。现年56岁的郑州消费者任艳梅（音）最近把iPhone换成了小米手机，她用小米手机阅读新闻、发送信息，并与女儿进行视频聊天。她说，我不在乎手机牌子，只要手机上装有微信就行。
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