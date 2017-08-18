《哆啦A梦》被指反日？中国网友点赞日本动画公司“直面历史勇气可嘉”

《哆啦A梦》特别篇“大象和叔叔”近期引发热烈讨论，其中有段内容是主角哆啦A梦与大雄欢呼“日本战败了！”
这个桥段在日本引起了很大的震动，有很多极端的日本人看了动画居然在社交网站上大骂动画这么做就是在洗脑，甚至盖上了“反日”“侮辱日本”的标签。很多日本人甚至问：“日本战败了是可以笑着说出来的台词吗？哆啦A梦作为一部动画给孩子们灌输这种观念好吗?”
这个情节似乎代表该作品有“反日”倾向，让中国大陆网民纷纷点赞。
《大象和叔叔》讲的是哆啦A梦与大雄坐时光机回到二战时期，进而拯救动物的故事。日本军方为节省食物，决定毒死负责运输任务的大象，哆啦A梦等人赶在之前阻止，并欢呼说出：“不用担心，反正战争很快就要结束，日本会战败啦！”
由于该剧情与日本右翼思维相悖，不少极端日本网友大骂哆啦A梦“反日”，甚至质问“日本战败是可以笑着说的台词吗？”
一位大陆评论家表示，相较于以前的版本，新版动画台词不变，另外增添了欢呼雀跃的肢体语言。可以说，新版更接近漫画作者藤子·F·不二雄的原意；另一方面，也代表这部动画诚实面对历史，站到日本右翼分子的对立面。
上述评论在中国大陆获得很大回响，网民纷纷点赞，不少人称赞“动画公司有勇气”。
网友称，在日本右翼势力强大的背景下，动画公司继承了原作者藤子F不二雄的政治理想与历史观，利用一部动画之口，毫不避讳地告诉日本的孩子们战争是错的，是无良的，日本战败是应该庆幸的。
这样的行为是非常勇敢的。
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