跨国集团应该抓住中美市场同时生存的机遇

英国《金融时报》网站7月27日发表文章称，跨国企业可以找到在中美市场同时生存的机遇。
文章称，中美这两个不同的梦想将会不可避免地导致冲突（所谓的“修昔底德陷阱”）吗？当今的博弈论分析大多认为，中美对抗将不可避免地升级为“相互确保摧毁”的情景，这是两国领导人都不希望的。那么这对于想在两国都成功发展的跨国企业高管有什么影响？
文章认为，毫无疑问，这个世界正在见证两个同时发生的模式转变，乍一看，它们似乎处于不可调和的对立面，拥有截然不同的两个生态系统。在政治上肯定是这样，同时值得讨论的是——美国曾以军事力量为后盾、通过一些同盟发挥全球影响力，而这些旧同盟中将有多少会存活下来。菲律宾、新加坡和韩国等传统盟友犹豫不决，经济上的必要考虑要求它们重新聚焦中国，而不是日益回缩的美国。同样的困境也摆在有先见之明的高管面前，他们不想烧断与美国（仍然是全世界最大的商品和服务市场）之间的桥梁，同时也将意识到进入中国国内市场的限制将增多而不是减少。
因此，有先见之明的首席执行官需要制定一个战略，作为伙伴（而非对手）参与中国的全球扩张——这需要完全不同的策略。强大的西方跨国企业试图把产品强加给中国国内市场的时代已经结束，如今需要采取更微妙和灵活的方式抓住中国海外扩张带来的机遇和金融支持。
文章称，关键是确定并培养潜在的中国伙伴，在“一带一路”倡议和跨境并购项目上与他们合作。一边是包括60多个国家、有增长潜力的发展中世界市场，一边是成熟的发达世界市场（中国已经成为其重要利益攸关方），进入这两个市场的机遇对于任何一个跨国集团首席执行官来说都是不容忽视的。
为什么不寻找一种可以确保你在两个梦想中都能存活并蓬勃发展的方式呢？
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