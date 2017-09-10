欧洲四国提议按收入对亚马逊、谷歌等科技巨头征税

据路透社北京时间9月10日报道，法国、德国、意大利和西班牙等欧洲四国财政部长近日在一封联名信中称，他们希望欧盟能按照收入对亚马逊、谷歌等跨国科技公司进行征税，而现行做法只是按照利润征税。
法国一直在积极推动欧盟对有关跨国公司税收政策进行改革，它后来发现这种努力还获得其他一些欧盟国家的支持，对于现行国际法规下他们获得的较低税款，这些国家同样感到不满意。
目前，亚马逊、谷歌等公司在欧洲往往按利润缴税，同时爱尔兰等税率较低的国家还提供补贴，即便他们的收入来自于欧洲其他国家。四国财长在一封联名信中写道：“我们不应再接受一件事，那就是这些公司一边在欧洲做生意，一边向我们的财政部缴纳数额最低的税款。”
这封有法国财长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）、德国财长沃尔夫冈·朔伊布勒（Wolfgang Schaeuble）、意大利财长皮埃尔·卡洛·帕多安（Pier Carlo Padoan）以及西班牙财长路易斯·德·金多斯（Luis de Guindos）签名的联名信，已寄给欧盟轮值主席国爱沙尼亚和欧盟执行机构欧盟委员会。
他们敦促欧盟委员会找到一个解决方案，针对营业额创建一种“均衡税制”（equalization tax），按照欧盟公司税的水平对跨国企业征税。四国财长在信中写道：“征收的税款应该反映出这些企业按公司税所应缴纳的税额。”英国《金融时报》最早对此事进行了报道。
勒梅尔、朔伊布勒、帕多安和德·金多斯表示，他们将于9月15日至16日在爱沙尼亚首都塔林举行的会议上，向欧盟其他成员国提出这个问题。作为欧盟现在的轮值主席国，爱沙尼亚提议在本次会议上讨论“常设机构”（permanent establishment）概念，其目的是希望实现一个目标，即按照跨国公司创造价值的地方对他们进行征税，而不仅仅是在税务登记所在地。
法国政府曾试图对跨国企业在该国的经营活动进行征税，但由于在法律上存在一系列障碍，它开始逐步施压欧盟进行税制改革。今年7月份，法国法院做出一项裁决，裁定Alphabet旗下谷歌无需向法国政府补缴11亿欧元（约合13亿美元）的税款，理由是谷歌在法国没有任何“常设机构”，只是在爱尔兰运营其在法国的业务。 （凤凰科技）
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