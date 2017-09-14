新加坡翻船事件1名中国籍船员遇难

新加坡海事及港务管理局13日晚发布消息，当天凌晨发生在新加坡海域的挖沙船倾覆事件中5名船员失踪，已有两人的遗体被找到。经确认，其中一人为中国籍船员，另一人为马来西亚籍船员。
中国驻新加坡大使馆当晚向媒体提供的一份情况说明说，13日凌晨，一艘在多米尼克注册、载有11名中国籍船员和１名马来西亚籍船员的挖沙船，在新加坡海域与一艘在印度尼西亚注册的油槽船相撞后倾覆。目前，已确认1名中国籍船员和1名马来西亚籍船员遇难，3名中国籍船员失踪，其他７人获救。
目前，获救的7名中国籍船员已被送至新加坡中央医院接受检查治疗，其中1人胸部和头部受伤，但总体稳定，其他6人身无大碍并已出院。
事发后，中国驻新加坡大使馆立即启动领保应急机制，使馆官员紧急约见新有关部门负责人，要求新方进一步加大搜救力度并调查事故原因。新方对事件发生表示遗憾，并表示将尽最大努力进行搜寻，直至最后一刻。新方还承诺，一旦搜寻结束，会立即启动事件调查程序。
新加坡海事及港务管理局发布消息说，截至目前，已投入约200名搜救人员、5架飞机及22艘船只。新加坡方面还向印尼救援协调中心发出通报，对方部署了５艘船只协助在印尼领海进行搜救。（新加坡）
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