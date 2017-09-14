美一养老院8名老人或因高温死亡

美国佛罗里达州好莱坞市警察局13日确认，当地一家养老院的8名老人当天死亡，死因可能与高温有关。
据布劳沃德县法医办公室当天发布的信息，遇难者包括5名女性和3名男性，年龄在71岁至99岁之间，其中3人当天早上被发现身亡，其余5人在送往医院途中或经医院救治无效后被宣布死亡。
好莱坞市警察局局长汤姆·桑切斯说，警方已经封锁现场并展开调查，初步认定遇难者的死因与高温有关。
好莱坞市消防部门表示，消防人员接到求救电话后立即前往现场，抵达后发现室内温度极高，随后实施撤离。据介绍，共有158人被撤离并转移到地区医院，其中有不少人出现呼吸困难、脱水及其他高温相关症状。
该养老院在一份声明中表示，受飓风“艾尔玛”影响，空调系统供电变压器一直处于故障状态，导致空调无法使用。佛罗里达州州长里克·斯科特发表声明说，如果调查发现该养老院没有达到相关管理运营要求，相关责任人将受到法律严惩。
据悉，该养老院位于迈阿密市以北32公里处，自从飓风“艾尔玛”袭击佛罗里达州后一直断电。好莱坞市12日和13日的最高温度超过３２摄氏度。
“艾尔玛”10日以四级飓风强度登陆佛罗里达群岛后，已造成佛罗里达州、佐治亚州和南卡罗来纳州共计至少29人死亡，数百万佛罗里达州民众一度失去电力供应。
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