日本单边宣布钓岛"国有化"五年 日媒称实际控制逐渐瓦解

日媒称，11日是日本政府宣布钓鱼岛“国有化”5周年。今年以来，中国公务船驶进钓鱼岛海域的次数每月都比去年同期有所增加，行动已经常态化。
据《日本经济新闻》9月10日报道，中国在周边海域常态停留的公务船增加，并且呈现出大型化、武装化趋势。日本政府一方面加紧强化海上保安厅的警备体制，一方面摸索通过外交努力解决问题，但却没有找到突破口。
报道称，去年9月以后，中国将在钓鱼岛周边常态停留的公务船从3艘增加至4艘，进入今年后，反复驶进钓鱼岛海域。多数情况下是每月3次，有4艘巡逻船在钓鱼岛12海里内航行约2个小时，这被称为“3-4-2方式”。日媒称，中国拥有两艘1万吨级超大型船，巡逻船的武装化特征越来越明显。
报道称，安倍晋三首相7月在德国汉堡与中国领导人举行会谈，要求改善事态。两国领导人还在摸索实现互访，但中国并未改变在钓鱼岛对立问题上不退让的立场。
中国为证明钓鱼岛是其领土，也在逐步推进相关法律建设。在去年全国人民代表大会上，最高人民法院的报告中记录了中国法院调停钓鱼岛周边撞船事故的案例，称“彰显我国对钓鱼岛海域的司法管辖权”。
日媒认为，中国现阶段在军舰的行动上比较克制，与日本一样，也不希望爆发军事冲突。但如果中国的渔船和公务船持续活动，使之成为既成事实，这将会动摇日本的“实际控制”。中国就像一片一片切香肠一样，试图积累小行动，打持久战。
日本《读卖新闻》9月10日发表文章称，日本海上保安厅2018年度的预算申请达到了史上最高水平。海上保安厅准备建造5艘最大级别的6500吨级巡逻船，并引入喷气式飞机，监视海洋。
日本政府去年末首次制定了中期性的“强化海上保安体制方针”，其中包括了领海警备、反恐等，海上保安厅的作用越来越大。
文章称，11日，日本将迎来钓鱼岛“国有化”5周年。2012年，海上保安厅拥有大型巡逻船超过中国。但中国此后迅速增强装备，到2019年将拥有135艘大型巡逻船，在数量上完胜海上保安厅。
海上保安厅计划到2021年度使大型巡逻船数量增加至69艘。但日本仍然需要进一步增加人员，提升船艇运行效率。
为了预防不测事态，海上保安厅一方面要确保数量优势，另一方面要通过适度警告，让中方巡逻船驶出钓鱼岛海域。
另据日本《读卖新闻》9月10日报道，日本政府打算通过强化日美同盟来抗衡中国。上月举行的日美两国外长、防长“2+2”会谈再次确认，《日美安全保障条约》第五条适用于钓鱼岛。
报道称，日本政府正在加强钓鱼岛周边发生“不测事态”的应急态势。但安倍并不希望与中国的关系恶化。日本政府认为“日中关系正趋于改善”，有意加快这一势头。
具体来讲，日本政府描绘了以下蓝图：1.实现日中邦交正常化45周年的今年，在日本举行日中韩领导人会议；2.在缔结《日中和平友好条约》40周年的明年，实现两国首脑的互访。
但是，现在还无法预料能否在年内举行日中韩领导人会议。日本外务省高官担忧地说：“如果错过如此重要的年份，改善关系的时机就会远去。”
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