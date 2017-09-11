香港教育官员不幸丧子 高校恶言“独”语惹众怒

香港教育局副局长蔡若莲长子9月7日怀疑因抑郁症坠楼死亡，香港教育大学校园内竟有人张贴奚落蔡若莲丧子的字句，引起各界哗然和批评。
香港教育大学民主墙遭广泛谴责
据香港《南华早报》网站9月9日报道，针对香港教育大学攻击教育局副局长蔡若莲丧子的标语，来自不同群体的1700个签名——其中包括524位中小学校长，这些签名就该校“恭喜”教育局副局长蔡若莲长子自杀的标语表达了不满，发起联署强烈谴责这一事件。
多个团体8日到教大校园请愿，要求彻查事件，以及肇事者向校方及社会道歉。
但目前仍然不知道肇事者身份。
报道称，矛头指向悲伤的蔡若莲的辱骂是7日晚间出现在教育大学校园中的。它引发了广泛的谴责，其中行政长官林郑月娥率先发声，称标语“凉薄”和“冷血”。
尽管该校学生会反对这一标语，但在各方人士明确表示言论自由不应逾越道德价值观的同时，学生会却以言论自由的名义为张贴标语者辩护。
据教育大学学生会会长黎晓晴称，学校管理人员称他们“收到了来自中小学校长的电子邮件，称将‘永不录用教大的任何毕业生’，一些校长说他们在今后几年内不会录用教大的任何毕业生”。黎晓晴说：“目前没有任何证据支持这一标语是教大学生所为。我认为这对于学校的学生和教师是不公平的。”
教育局局长杨润雄说，他遇到的校长们“对于这些人今后能否成为合格的教师感到担忧”。但他表示，没有校长告诉他说将不录用该校毕业生或者取消学生实习资格的事情。
对此，校长张仁良表示，对事件感到愤怒、痛心及内疚，向蔡若莲致歉。校方已翻查监控片段，怀疑是两名人士所为，现阶段未能核实他们身份。如果证实是教大学生，会按既定程序处理。
香港多所高校涌现恶言“独”语
香港大专院校在新学年开始之际，接连发生风波。除了教大的上述事件，多所大学的民主墙近日也出现“港独”海报。日前，有一名来自内地的中文大学学生将民主墙上的“港独”海报撕毁，引发新一轮争议。
据香港《明报》网站9月9日报道，教大民主墙上冒犯教育局副局长蔡若莲的标语，已被学生会除下。8日有内地硕士生在民主墙贴上“严惩冷血恶徒 还我教大清誉”等字句，强调不是所有学生都支持冒犯别人的言论。
8日深夜，城市大学保安员发现3男女在民主墙企图张贴标语，因怀疑对方并非校内学生上前查问，3男女见状执起个人物品即逃去，保安于是报警；警员到场未发现可疑人物，列作纠纷处理。有消息称，3男女疑在城大民主墙张贴类似教大的冒犯蔡若莲标语。
据香港《明报》9月9日社论，香港多所大学民主墙涌现恶言“独”语，有学生会成员企图以“言论自由”之名，为凉薄言论和宣扬“港独”标语辩护，指控校方“政治打压”，诡辩歪理百出，可是外界眼见的是小部分学生蛮不讲理，滥用言论自由，压抑异见，混淆视听。
大学不应该是象牙塔，大学生应该关心社会，然而理性讨论政治议题，跟校园政治化是两码事。由中大“港独”标语到教大民主墙冒犯教育局副局长蔡若莲的凉薄言论，反映部分学生将两者混为一谈，令校园成为政治角力场，为害深远。
中大和教大的民主墙风波，反映部分学生的认知、态度和表达手法均偏离了香港人普遍认同的底线。
行政长官发表声明，谴责大学校园出现不当言论，有其必要。社会各界对于滥用言论自由、挑战法律道德底线的行为，亦应严词指正。教大民主墙风波，若证实是校内学生所为，如何惩罚应该交由校方决定，外界不应插手施压。
至于中大民主墙风波，既然校方强调一贯反对“港独”，如何处理宣扬“港独”标语，必须拿出一个清晰立场和做法，证明校方会对“港独”说不，不能温温吞吞含糊其辞。
港媒发问：香港的年轻人怎么了？
香港《南华早报》网站9月9日发表文章称，香港的年轻人怎么了？抛开年龄、幼稚、理想主义、叛逆或其他因素不谈，他们怎么最终竟丧失了最基本和最重要的价值观——对人类伙伴的同情？
文章称，对于在香港教育大学校园内所谓的“民主墙”上张贴标语、对香港教育局副局长蔡若莲予以攻击的年轻人的卑鄙行为，想象不出任何可以为之辩解的理由。
蔡若莲如何招惹了如此的深仇大恨？不错，由于她的亲北京背景，她遭到了反对派政客以及受他们影响的年轻人的忌恨。
显然，在我们城市伴随脸书网站长大的一代“社会正义卫士们”的世界里，这就是可以对一位失去孩子的悲伤母亲进行卑鄙谩骂的理由。在他们争取权利的“伟大斗争”中，这种辱骂也必须是要予以保护的。
文章称，这所大学的学生会不仅未能对向蔡若莲作出如此恶毒和怯懦的攻击的人予以谴责，反而大谈言论自由，甚至警告校方不要压制言论自由。只是，孩子们，你们知道行使言论自由和滥用言论自由的区别，对吧？
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