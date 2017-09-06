俄应积极参与对华“蓝色经济”合作

俄罗斯《独立报》9月7日发表文章称，俄罗斯是海洋大国，从本国利益出发，应积极参与中国“蓝色经济”项目。
俄具合作实力
北京宣称，“蓝色经济”是金砖国家和“金砖+”机制的新发展方向，也就是开发海洋资源和海上运输路线。俄罗斯也表示出合作兴趣。
在厦门金砖峰会上，中国人提出了“蓝色经济”这一新议题。金砖国家成员之间共有漫长的海岸线，海洋自然资源丰富，经济潜力巨大。南非企业家协会主席乔治·塞布莱拉表示，“蓝色经济”是南非与中国经贸合作的重点领域之一，目前南非方面与中国企业签署了20多项涉及“蓝色经济”的合作协议。
“蓝色经济”合作的前景体现在海洋油气开采、港口建设、公海物流业发展以及海洋资源开发上。中国早就开始投资该领域，而且其关注点远远超出金砖国家的范围，致力于在全世界扩大投资。
文章称，俄罗斯具备合作实力，它是海洋强国，海岸线长度全球排名第三。仅远东地区就有多个大型港口。此外，俄罗斯建议将北方航道纳入中国提出的“一带一路”倡议的水路部分。若非经常需要破冰船开路，北方航道本是中国商品运往欧洲的最佳路线。中国人想必也不会排除走这条路线的可能性，但他们考虑开拓的不是沿俄罗斯海岸、而是穿越北极的航线，而且是使用本国的破冰船。
提振经济所需
虽然企业界和政府还需深入领会“蓝色经济”的含义，但政府对此的第一反应相当热切。
俄罗斯欧洲银行分析师叶夫根尼·沃尔科夫说：“用颜色划分经济领域只是为了更简单地点明发展方向和为潜在前景和项目画出轮廓。这不过是涉及海洋及其周边资源相关项目的总称。对俄而言，参与‘蓝色经济’是自然而然的事，俄在该领域是前景广阔的主要玩家之一。”
俄经济发展部新闻局表示，这是与金砖国家伙伴开展讨论的一个新的好议题，俄罗斯愿意加入其中。该局称：“我们对该议题很感兴趣。得益于自身的地理位置，我们拥有广阔的海洋水域和诸多海港，并且需要发展基础设施。这也能解决与沿海地区经济发展有关的一揽子问题。一些偏远岛屿和半岛地区也需要提振经济。”
水产储量巨大
文章称，除俄远东地区海港的过境运输潜力外，中国人还对自然资源储备，首先是水生生物资源很感兴趣。不过，在此并非完全一帆风顺。中国不愿意在俄罗斯发展水产加工业，更喜欢采购原料在国内企业进行加工。俄中国界线附近建有不少这类企业。
远东媒体曾报道过，在距俄罗斯扎鲁比诺港70公里的中国边境城市珲春，有几十家主要使用俄罗斯原料的水产加工厂。中国人对落实“滨海边疆区-2号”运输走廊项目的兴趣也说明，他们希望优化获取俄水产资源和中国水产加工企业进货的渠道。
俄联邦渔业局6日宣布，截至9月4日，俄今年捕获鱼类和其他水生生物340万吨，其中230万吨产自远东水域。该局局长彼得·萨夫丘克说，远东每年的捕鱼量占全俄的三分之二，这里集中了整个亚太地区水产资源储量的30%。这是巨大的潜力，但目前并未对远东和全国的经济增长发挥作用。俄罗斯2016年捕获近180万吨明太鱼，只有约38万吨在俄国内消费，其余140万吨都出口国外。
开发远东机遇
鉴于此，在构建发展中国式“蓝色经济”合作的机制时，必须将俄罗斯国家利益考虑在内。8月底，俄总理梅德韦杰夫签署成立第18个远东跨越式开发区——千岛群岛开发区的命令。在该开发区框架内，政府计划拨款74亿卢布（1卢布约合0.017美元——本网注）在色丹岛建立生产冷冻冷藏水产品和罐头的产业链。产品除满足国内需求外，还将出口亚太地区。“蓝色经济”已经在发展。
文章称，俄罗斯普列汉诺夫经济大学副教授叶卡捷琳娜·伊万诺娃说：“全球各国和一系列地区正在掀起新一轮竞争优势重新分工。金砖国家高度重视主要依靠海洋资源的‘蓝色经济’。俄罗斯不仅是海洋大国，而且是向其他金砖国家提供廉价水产资源的供应国，这为金砖国家在与其他国家的竞争中提供了额外优势。对俄罗斯而言，参与‘蓝色经济’合作或可被视为继续开发远东的机遇。远东开发是俄罗斯当前的主要任务之一。”
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