周竖峰宣称骂“支那”无错并引先师言论开脱“港独”罪责，港中大书院院长发文怒斥

周竖峰称骂“支那”无错并引先师言论开脱“港独”罪责，港中大书院院长发文怒斥
香港中文大学学生会前会长周竖峰因在中大“民主墙”前以“支那人”辱骂反“港独”的内地学生而“一丑成名”。其过粗暴言行激起外界猛烈批评。但周竖峰不仅宣称自己辱骂内地学生为“支那人”无错，还在“脸书”上引用香港中文大学新亚书院创办人钱穆和唐君毅等先贤的言论为自己辩解，声称要继承先师意志，“立命文化抗共”。
如此出格的言论激怒了中大新亚书院院方，新亚书院院长黄乃正9日书院“脸书”账号上发文对周竖峰言行予以严厉谴责,全文如下:
致本院师生、校友和关怀本院的社会人士
敬启者:
最近本院学生、中大前学生会会长周竖峰与几位内地生在大学本部文化广场发生口角，据现场录像片段显示，周同学以粗言秽语辱骂内地同学和以不当语言侮辱国人，行为粗暴恶劣，本人深表遗憾，并予以严厉谴责。
周同学其后在 Facebook上引用新亚先贤钱穆和唐君毅的言论以开脱罪责，实为引喻失义，令人慨叹不已！周同学的言行，违背了钱唐两位先贤的教诲，而不知悔改，本人深感痛心。
钱先生一向提倡中国传统文化，重视“礼乐人生”，他认为“不学礼，无以立”,假如一个人不学礼，胡乱非为，又如何立足于社会。1986年，钱先生在台北素书楼上最后一课，他最后的赠言是:“你是中国人，不要忘记了中国，不要一笔抹杀、全盘否定自己的文化。做人要从历史里探求本源，要在时代的变迁中肩负起维护中国历史文化的责任。”
唐先生在《与青年谈中国文化》一文中说到:“人有礼，能自己谦让以尊敬他人。所以能尊敬父母，尊敬师长，尊敬圣贤豪杰，尊敬一切对人类文化有贡献的人；以至尊敬一切我以外之人，我以前之古人，我以后之后生、来者。”
钱唐两位先贤在中国文化花果飘零的年代，避居香港，创立新亚书院，传承中华文化，育才无数、著作不辍，备受海内外士林推崇。钱唐两位先生如仍在生，对周同学的表现也会深感痛心。
目前本院和大学学生纪律委员会正对此事进行调查，必定会对事件作出公平公正的裁决。盼望周同学能深切反省己过，不忘前人的教诲。谨此公告。
新亚书院院长 黄乃正 谨启
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