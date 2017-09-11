俄K-62直升机亮相 可用于多种民用用途

据俄罗斯卫星通讯社9月9日报道，在符拉迪沃斯托克第三届东方经济论坛框架下，俄罗斯直升机集团首次向国内外观众展示最新款多用途卡-62型直升机。该机型最大起飞重量为6500公斤，载重2000公斤，或者可搭载12至15人。这是位于滨海边疆区阿尔谢尼耶夫市的“进步”航空公司生产的第二款样机。
当然，很难从两款机型来判断此类直升机的优劣之处。俄罗斯卫星通讯社邀请俄罗斯航空专家、富有各类机型试飞经验的现役飞行员马卡尔·阿克谢宁克就此给出自己的看法。
他说：“很遗憾，卡-62像很多其他苏联时期航空器一样，命运多舛。值得高兴的是，机型终于亮相了，尽管时间晚了很多。可以期待，民航将很快使用这种中等多任务旋翼直升机。其用途相当广泛，通常在轻型直升机无法完成运载任务、比如救助工作时，可采用这种机型。要知道，如果采用中等重型直升机、比如米-8、米-17和米-171机型，从经济上看并不合算。”
“卡莫夫”直升机此前所有机型特性都是共轴式布局：两个螺旋桨向不同方向旋转。但卡-62采用的是“经典式”布局：一个五叶螺旋桨和机尾多叶片控制螺旋桨。但后者不裸露于外，而是镶嵌于机尾当中。这种“涵道尾桨”布局此前在俄罗斯并没有使用过。马卡尔·阿克谢宁克对这种机型的优势和其他正面技术特性进行了阐述。
他说：“国外航空企业一直广泛采用这种布局，尤其在轻型直升机上。俄罗斯设计师们首次在中型直升机上采用这种技术。在一些土路机场和直升机平台，‘涵道尾桨’布局可以免受灰尘、垃圾和小石块的侵扰。另外，这种螺旋桨可使动力耗损降低很多，在高速飞行时可以很好地保持动力。卡-62直升机是高速型机种。它的机身犹如海豚，飞行速度可达300公里/小时。实践结果表明，这种机型非常‘适合驾驶’：机身轻、灵活性好。再有，直升机使用了现代数字技术，由此更有相当好的驾驶特性。现在，这架让人期待已久的卡-62终于‘露面’了。它装备有新型电子控制系统和最新式其他电子设备。此外，直升机配备的是法国发动机。”
卡-62直升机设计为多任务机种。专家认为，这种机型可完成以下任务：
“首先，这种机型可用于地区城市间的交通运输，而且可在城市中面积有限的平台上起降，比如在摩天大厦屋顶；第二，可用在医救航空领域；第三，从事搜救工作；第四，海上石油和天然气工作人员值班换班。目前，英国和意大利生产的‘阿古斯塔-韦斯特兰’AW139型直升机在从事这方面的业务。而且，此机型正成功进入俄罗斯市场，甚至要在俄罗斯做小系列组装。卡-62问世后，可在此运输领域形成竞争态势。再有，这种直升机还可在民用破冰船舶上使用，或者用于各类海上考察。简而言之，这种机型可适用于国内外很多民用领域。”马卡尔·阿克谢宁克这样指出。
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