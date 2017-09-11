沙特阿美估值可达2万亿美元 欲首次IPO

英媒称，当石油巨头沙特阿美公司明年公布财务状况时，它要么以创纪录的盈利震惊投资者，要么将调低首次公开募股（IPO）时估值达到2万亿美元的目标。
据路透社伦敦9月8日报道，投资者一直在争论，沙特阿美公司的估值是否能接近沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼曾经暗示的2万亿美元，这位王储希望通过IPO筹措资金，为减少这个最大石油出口国对于原油的依赖而进行投资。
由于沙特阿美公司拥有2610亿桶石油储备，且根据最近的每桶7到8美元的行业收购估值——例如道达尔石油公司收购马士基石油公司的石油资产——沙特阿美公司的估值将接近2万亿美元。不过这并非一家能源公司价值的唯一评判标准。按其他尺度评估的话，沙特阿美
公司的目标估值将面临挑战。
对这家全球最大石油公司的大多数其他衡量标准现在还无法给出答案，沙特阿美公司在2018年IPO前公布财政状况之后才会揭晓。
不过，使用全球认同的石油行业企业价值倍数（EV/EBITDA）进行的简单评估显示，要想获得2万亿美元的估值，这家沙特公司的未计利息、税项、折旧及摊销前的利润（EBITDA）需要达到1300亿美元。
这样的EBITDA将是全球范围内绝无仅有的。没有一家公司的EBITDA曾超过1000亿美元。科技巨头及全球价值最高的上市公司苹果公司的市值超过8300亿美元，而汤森路透Eikon软件数据显示，苹果公司2015年的EBITDA为820亿美元。
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