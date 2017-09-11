美军研制终极火箭筒 将对各国坦克产生巨大威胁

美国《国家利益》双月刊网站9月8日报道，经过一年多的测试，肩扛式M3火箭筒经历了一些重大升级，美国陆军正在向全世界的幸运军人少量发放1000多个反坦克火箭筒系统。
陆军在6日宣布，它已批准立即使用1111个M3E1火箭筒，它既轻又可重复使用，以此替代标准的84毫米M3多用途反装甲反人员武器系统。后者又名“卡尔·古斯塔夫”M3型火箭筒，在1994年成为陆军游骑兵和海军陆战队“海豹”突击队的主要武器。
根据马里兰州阿伯丁（武器）试验场研发工程司令部的说法，M3E1反坦克系统是为陆军和美国特种部队开发的，比它的前身明显更轻，使用起来没那么麻烦。该武器是与瑞典制造商萨博集团博福斯动力公司合作设计的，原始的“卡尔·古斯塔夫”火箭筒就是出自该公司之手。双方之间的合作是2012年发起的外国技术项目的一部分，该项目旨在节约研发资金。
为了回应士兵和特殊操作员的反馈，M3E1的新钛壳将系统重量降低6磅（1磅约合0.45公斤），长度减少2.5英寸（1英寸约合2.54厘米）。但更重要的是，陆军希望其重新设计的新型火箭筒将给予部队致命的能力：用相同的武器发射多种弹药的能力。
外国技术项目经理兰迪·埃弗里特在声明中称，陆军目前使用的系统是AT-4反坦克火箭筒，但是发射筒在用后即抛弃，“使用M3E1，士兵可以使用不同类型的弹药，增强他们在战场上的能力”。
除了增加舒适度和火力之外，新的M3E1可能从长远来看（相对）便宜一些。据陆军介绍，除了专门定制的消防控制和引信设置系统之外，专门的自动循环计数器将“使士兵和后勤人员准确跟踪每件武器的使用寿命”。
更便宜、更舒适肯定很棒。
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