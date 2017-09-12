俄动用“炸弹之父”打击IS

英媒称，俄罗斯军队据信向“伊斯兰国”组织（IS）的高层指挥官投下了“炸弹之父”（FOAB）。
据英国《每日镜报》网站9月9日报道，有消息说，普京总统的武装部队向“伊斯兰国”组织在叙利亚代尔祖尔的头目投下了迄今体积最大的非核炸弹。
据认为，这枚空爆热压式增强型炸弹是在9月7日投下的。
当天，俄罗斯国防部在“脸书”网站上宣布打死了“伊斯兰国”组织的若干高层头目。
帖文说：“由于俄罗斯空军在代尔祖尔附近的精确空袭，我们端掉了‘伊斯兰国’组织的一个指挥所、一个通信中心，还打死了大约40名武装分子。”
据说在这次空袭中毙命的武装分子有古尔穆罗德·哈利莫夫，此人曾在美国受训，据悉是“伊斯兰国”组织的“战争部长”。
《每日邮报》报道说，“伊斯兰国”组织的主要指挥官穆罕默德·谢马利也在这次空袭中被打死。
此次使用的这种威力巨大的炸弹就是著名的“炸弹之父”，它会在目标上方释放大量易燃气体云雾。云雾引爆后产生致命的压力波，能够轻而易举地摧毁隐藏的地堡掩体。
美国在阿富汗使用了“炸弹之母”轰炸“伊斯兰国”组织的地道，在地面上炸出了1000英尺宽的大坑，周遭人员全部毙命。
又据美国《大众机械》网站9月8日报道，来自叙利亚的未经证实的消息说，俄罗斯投下了据认为体积和威力都属世界之最的非核炸弹。根据推特上的消息，这枚炸弹据称落在了叙利亚城市代尔祖尔附近。
报道称，这枚巨型炸弹的正式名称为空爆热压式增强型炸弹，也称“炸弹之父”。“炸弹之父”属于热压武器，它在目标上方释放一团易燃气体，然后将其引爆。除了爆炸释放的高温，这种爆炸方式还会产生致命的压力波，对坦克、洞穴和掩体等密闭空间具有显著的摧毁作用。
根据“战争地带”网站，“炸弹之父”抛洒出由环氧乙烷和铝粉组成的混合物，然后将其引爆。环氧乙烷是一种无色易燃的气体，是制造防冻剂等消费品的副产品。环氧乙烷遇热后急剧膨胀，燃烧爆炸。
报道称，2007年，这种炸弹第一次试爆，当时的俄罗斯副总参谋长宣称，这种炸弹“可以与核武器媲美”。这句话虽然有些夸张，但也不是完全错误。爆炸当量为44吨的“炸弹之父”，杀伤力就接近一枚战术核武器了。美国155毫米口径的M454型核炮弹的W48弹头的爆炸当量在70吨到100吨之间。
人们称这种炸弹为“炸弹之父”，就是把它与美国11吨当量的GBU-43/B炸弹即“炸弹之母”归为一个级别。前不久，美国在阿富汗用“炸弹之母”摧毁了“伊斯兰国”组织的一连串洞穴设施。
报道称，这种炸弹是怎样部署到叙利亚的是个问题。正如“战争地带”网站所指出的，该炸弹2007年试爆的影像资料显示，其运载工具是一架俄罗斯空军的图-160“海盗旗”轰炸机，但是其实际投放的视频似乎显示炸弹是从一架运输机的装卸坡道投下的。美国的“炸弹之母”是从一架经过改装的C-130“大力神”运输机的装卸坡道投放的。
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