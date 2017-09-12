中巴空军启动“雄鹰”年度联训 印改口称中巴不是威胁

外媒称，上周，巴基斯坦空军和中国人民解放军空军开始在中国举行代号为“雄鹰-Ⅵ”的多兵（机）种联合训练。这次联合训练于7日开始，将持续到9月27日。
据美国外交学者网站9月11日报道援引新华社报道称，解放军空军发言人申进科指出，中国派出了多种型号的空军战机和部队，包括歼-11、歼轰-7、空警-200等多型飞机以及地空导弹、雷达等地面分队。
另据新华社报道，巴基斯坦派出了数量不详的枭龙战机以及预警机——很可能是巴基斯坦的ZDK-03预警机——来参加演习。枭龙战机由中巴联合开发。
报道称，中巴两国间的“雄鹰”系列训练始于2011年3月。去年的“雄鹰-Ⅴ”演习是在4月进行的。巴基斯坦和中国在联合训练中加强了两国空军的协调配合。
申进科说，最近这次训练的目标是加快建设世界一流战略空军，为此要学习借鉴外军有益经验，增强空军在更加广阔的空间遂行多样化军事任务能力。
另据《印度斯坦时报》网站9月10日报道，印度陆军参谋长比平·拉瓦特今天表示，中国和巴基斯坦不是印度迫在眉睫的威胁，这与他之前的表态大相径庭，此前他曾将这两个邻国分别称为印度北方的敌人和西方的敌人，并说印度需要做好双线作战的准备。
他今天中午在北阿肯德邦首府参加母校年度庆祝活动的间隙回应相关疑问时说：“这两个国家（中国和巴基斯坦）都不是威胁。”
当现场有人提到他不久前在印度和中国结束洞朗对峙后作出的不同表态时，他说：“我当时的话……说说而已。”在洞朗对峙的背景下，拉瓦特说，印度陆军在边界地区非常警惕，安全部队也正在“敏感地区”采取适当的行动。
他在谈到克什米尔问题时说：“我们也希望克什米尔地区保持和平与安宁，我们在尽一切努力来保障这一点。”不过，他同时也表示，印度陆军不排除实施“外科手术式打击”的可能性。
又据《印度斯坦时报》网站9月10日报道，国防部长尼尔马拉·西塔拉曼10日拒绝给中国和巴基斯坦所构成威胁的严重性评级，但坚持印度军队已准备好应对任何事态。
在访问拉贾斯坦邦的一个空军基地期间，她说，她的当务之急将是让武装部队在各条战线上保持最佳战备状态。
她拒绝评论陆军参谋长比平·拉瓦特最近关于印度必须准备打双线战争的言论。
西塔拉曼对记者说：“我们应在不讨论谁是更强大敌人——中国或巴基斯坦——的情况下准备好应对安全挑战。我国的国防力量需要做好充分准备。”
报道称，主计审计长公署最近发布一篇报告称，一旦开战，军方只有能维持20天的弹药，而不是40天这一最低要求。西塔拉曼对此不屑一顾。她强调，不存在弹药不足的情况，为军队采购弹药和其他资产是一个例行过程。
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