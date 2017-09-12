德愿牵头复制“伊核模式” 处理朝核外交危机

英媒称，德国总理默克尔提出参与以后的朝核对话，并表示可以用2015年与伊朗达成协议时的谈判模式。
据英国《卫报》网站9月10日报道，默克尔的干预反映出欧洲日益担心，美国总统特朗普正在使核危机进一步恶化，他一再扬言要对朝鲜动武，并试图破坏伊核协议从而引发又一场危机，德国、法国和英国都是伊核协议的签约国。
报道称，默克尔在德国《星期日法兰克福汇报》9月10日发表的一篇访谈中说：“如果问我是否渴望参与会谈，我会立即说是的。”
她以2015年7月伊朗、安理会五个常任理事国和德国在维也纳达成的协议为例，称它“通过长期而重要的外交努力”，最终取得了一个好的结果。
默克尔说：“我能够设想这样一个模式被用于解决朝鲜冲突。欧洲尤其是德国应该为在这一问题上发挥积极作用做好准备。”
另据德国新闻电视频道网站9月10日报道，联邦总理默克尔正准备直接投入结束朝鲜核武器和导弹计划的外交行动。默克尔在《星期日法兰克福汇报》的一次专访中表示，如果希望德国参与其中，她会立即同意。
在专访中，默克尔提到德国曾与联合国安理会五个常任理事国共同参加伊核问题的谈判。默克尔说，这是“一个漫长，但是非常重要的外交时刻……我也可以想象，以这样一种方式参与解决朝鲜冲突”。
报道称，面对联合国安理会的表决，默克尔表明立场，即国际社会应如何对朝鲜于9月3日进行的迄今为止最强的核试验作出反应。据报道，默克尔在一周之内已经跟法、美、韩、中以及日本领导人通了电话。在与上述国家领导人的通话中，默克尔极力要求通过进一步的制裁加强对平壤政权的压力，以便增加通过谈判的方式寻求一项和平解决方案的可能。
据默克尔说，对欧洲来说，处理朝鲜的核计划是一个重要的问题，“即使朝鲜在地理位置上离我们很远”。
报道称，默克尔还计划在9月11日与俄罗斯总统普京通电话。与中国的态度不同，普京反对进一步对朝鲜施加压力。
又据共同社9月11日报道，日本议员与朝鲜高官会谈后9月11日表示，朝鲜外交高级官员称，平壤将继续坚持向其核和导弹开发项目的“最终目标”努力。
日本议员安东尼奥·猪木在到达北京机场后公布了他与朝鲜劳动党中央副委员长李洙墉的部分会谈内容，猪木刚刚结束为期5天的访朝之行。
尚不清楚李洙墉所说的“最终目标”指的是什么，李洙墉曾任朝鲜外务相，现在仍然负责朝鲜的外交事务。
报道称，他所指的最终目标可能是朝鲜部署能够覆盖美国本土的携带氢弹弹头的洲际弹道导弹。
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