中国吃货或影响全球巧克力业：各国厂商都想在华分一杯羹

据香港《南华早报》网站9月10日报道，内地似乎出现了一大批年轻的巧克力爱好者。鉴于这是一个拥有13亿人口的大国，内地市场的新动向很可能对全球巧克力产业造成巨大影响，各国巧克力厂商都要努力分一杯羹。
报道称，令人垂涎欲滴的不只是巧克力，潜在的利润同样诱惑巨大。
据估计，内地巧克力市场到2020年有望达到400亿元人民币。
报道称，这样的预期意味着内地巧克力消费量将几乎翻一倍。2015年内地巧克力销售额为200亿元左右。
报道称，从人均水平来看，内地人均巧克力消费量仍然低于每年一千克，仅为欧洲的十分之一。换句话讲，增长空间依然巨大。
陈啸（音）是上海一家食品业营销与品牌宣传公司的首席执行官。他对记者说：“从现实情况看，形势将很快发生变化。两位数年增速不足以反映内地巧克力市场的全貌。”
瑞士百乐嘉利宝公司是全球最大的面对企业客户的巧克力生产商。他们瞄准了内地巨大市场的增长潜力，坚定地准备扩大在华产量。
百乐嘉利宝亚太区总裁本·德施里弗表示，公司计划今后五年在内地新建两家工厂，因为巧克力在人们日常生活中的比重越来越大。
“内地市场充满活力，非常愿意接受新理念。而且这里在消费方面还有很长一段路要走。”
百乐嘉利宝眼下通过在苏州的工厂为内地零售品牌、蛋糕房和餐厅供应巧克力。据德施里弗介绍，公司计划提高苏州分厂现有的25万吨生产能力。
报道称，多年来，国际巧克力企业一直努力促使内地民众爱上巧克力，因为它们看重世界第二大经济体的回报潜力。在一个把饮食文化与传统紧密联系在一起的国家里，能够推广巧克力绝对是不小的壮举。
报道称，全球排名前二十的巧克力品牌都已来到中国，极其看重内地市场的潜力。
截至去年底，比利时巧克力厂商歌帝梵已在内地开设约100家门店。他们打算到2020年使门店数量增加两倍。
意大利厂商费列罗从2014年起在杭州开工建厂，一期项目计划明年投产。
报道称，虽然自觉比不上强大的外国竞争者，本土厂商还是加紧推出扩张计划，力争扩大市场份额。
比如，上海阿咪食品去年收购比利时巧克力品牌“宝利诺”，希望借助外力跻身高档巧克力市场。
报道称，上世纪80年代初北京刚刚推行经济改革的时候，一块巧克力会被看成是稀罕物，而非日常食品。
百乐嘉利宝亚太区总裁德施里弗说：“在咖啡文化的推动下，现在的情况不一样了。我们看到巧克力的食用方式发生越来越多变化。巧克力经常和其他食物搭配在一起，比如西饼、面点和冰淇淋。”
报道称，随着收入增加，内地消费者越来越希望得到由海外厂商生产的高档食品和饮品。
报道称，无数内地人选择通过跨境网络购物平台，抢购心爱的饼干、巧克力等美食。
为推广“新零售”战略、重组全球商业市场，电商巨头阿里巴巴于8月8日和50家国际顶级品牌结成伙伴关系，希望更好地满足内地消费者对高档产品与服务的需求。阿里的合作对象中就有歌帝梵。
阿里巴巴首席执行官张勇表示，公司想要拿出“开创性举措”，在阿里网络零售平台上为内地富裕消费者提供一系列高端服务。
费列罗、德芙等外国品牌是内地巧克力市场的主导者。
据估计，费列罗和德芙这两家品牌占据内地市场40%份额。
前几天，百乐嘉利宝刚刚在上海推出“红宝石”巧克力，即所谓的“世界上第四种巧克力”。公司希望这种“创新”产品有助于吸引更多喜爱甜食的消费者。
报道称，在全球推出这种粉红色巧克力之前，百乐嘉利宝进行了调研，发现内地市场对新产品的接受度最高。
德施里弗说：“他们愿意为新产品掏更多钱。”
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