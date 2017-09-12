马来西亚首相纳吉今与特朗普一对一会面

马来西亚首相纳吉今日赴美国展开为期3天的官访，这也是美国总统特朗普上任后，纳吉首次正式访问美国。
纳吉是应特朗普的邀约，在9月11日至13日赴美进行官访，隨行者包括首相夫人罗斯玛、外交部长阿尼法、国际贸易及工业部长慕斯达法。
美国总统明日（12日）將在白宫亲自接见纳吉，进行一对一的会面。纳吉与特朗普预计將探討互利合作的领域，包括免签证计划、国家安全，全球打击恐怖主义和极端主义，以及加强马美双边贸易关系等。
纳吉除了与特朗普进行会面，之后也会与美国內阁成员及高级顾问会面交流，包括美国副总统麦克彭斯、国务卿蒂勒森、国防部长詹姆斯、幕僚长约翰凯利、国家安全顾问麦玛斯德及高级顾问杰勒。
纳吉是继越南总理阮春福之后，第2位拜会美国总统特朗普的东南亚国家领袖。
此外，今年也是大马与美国建交60週年，届时两国领导人將一同庆祝马美建交60週年。
纳吉访美的行程中，预计也將与美国当地的企业代表见面。
他昨日在个人博客撰文表示，冀望这次的官方能够促进国家经济，加强两国之间的关系。
纳吉形容这次的访是问非常适时，因两国才在不久前的7月庆祝两国建交60週年。
他说，通过这次的访问，將会强调两国之间的双边谈判措施，以促进经济增长。另外，纳吉也会与特朗普討论有关区域反恐的问题，以及缅甸压迫罗兴亚人的课题。
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