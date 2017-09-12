美国前“第一夫人”希拉里谈败选：仍然很受伤

美国前“第一夫人”、前国务卿希拉里·克林顿眼下正在宣传即将发行的新书《何以致败》。她10日接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）采访时谈及去年总统选举她的败选经历，说自己眼下仍然“很受伤”。
希拉里当天早晨在位于纽约市附近的家中接受CBS记者简·波利的采访。她说，在大选中败给共和党对手唐纳德·特朗普一事一直令她“痛苦，很受伤”。她承认，自己“当时根本没有起草败选演说，而是一直在准备胜选演说”。
希拉里在采访中再次表态，任国务卿时用私人服务器处理机密邮件是犯下的最大错误。
“我认为最大的错误就是我使用了私人邮件，”她告诉波利，“我之前也说过，现在再说一遍，这是我的责任。（邮件一事）以如此消极的方式呈现出来，我永远无法摆脱它。”
时任联邦调查局局长詹姆斯·科米在距离总统选举投票日仅剩11天时，致信国会高层宣布重启针对希拉里“邮件门”的调查。到了投票日前两天，科米又说，维持首次调查结论，起诉希拉里没有根据。这项调查被希拉里认为是导致她败选的重要原因。
希拉里还承认，自己的竞选基调与民众情绪不符。
“我知道许多美国人因为金融危机而愤怒。但我认为自己的责任是试图解决它，而非煽动这种情绪，”她说，“但这是错误的，因为民众希望我分享他们的愤怒，我应该在这方面做得更好。”
这是希拉里为新书宣传首次做客电视访谈节目。《何以致败》定于今天发行。新书摘录显示，希拉里虽然负起意外败选的责任，但也把矛头指向其他人，包括科米、前总统贝拉克·奥巴马以及为她助选的前副总统乔·拜登，称去年大选许多环节都非她所能掌控。
现年69岁的希拉里还在采访中说，自己“作为候选人这件事已经彻底结束”，不会参加2020年的美国总统大选。
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