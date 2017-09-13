新西兰推出无人驾驶电动公交车

新西兰一家科技公司日前发布无人驾驶电动公交车项目，全面运营后可使当地的公交系统运行更加安全、高效。
这家总部设在奥克兰、名为HMI的科技公司12日对外展示了一款无人驾驶电动公交车。该车采用了人工智能自动绘图技术，可在监控状态下完成一次路线后，在没有外部干预的情况下自动驾驶重复同样的路线。
它的亮点不仅在于无人驾驶，而且车辆之间还能共享各种信息。通过信息互联，这种公交车的运行更加安全高效，可以编成车队行进。
该公司公布的宣传视频显示了乘客乘坐3种颜色的小型无人驾驶公交车列队穿梭在城市道路的场景。车辆在遇到行人、其他车辆、红灯时可自动停止，转弯和绕过障碍物也表现顺畅。
HMI科技公司总裁斯蒂文·马修斯说，无人驾驶电动车项目具体将由其子公司Ohmio自动化公司负责。预计在未来一年内公司还会推出４种型号的无人驾驶汽车，包括小型和大型巴士以及货车等。公司还可按照用户需求量身定制。
目前，新西兰政府允许无人驾驶汽车上路测试，而其他国家和地区出于安全考虑，尚未完全开放这一领域，一定程度限制了无人驾驶技术的推广。（新华社）
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