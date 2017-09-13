发力智能汽车 中国车企和互联网企业深度合作

在这场有来自中国、美国、荷兰、以色列等国家的2000名创新者和企业家参加的创新大集上，中国汽车企业和互联网公司展示的无人驾驶技术吸引了众多参会者的目光。
这次论坛上，中德合资汽车企业华晨宝马公司宣布与车和家信息技术有限公司展开战略合作，双方将共同致力于无人驾驶和智能汽车项目的研发。
“我认为中国最快将于2020年前后实现智能汽车的量产。”车和家信息技术有限公司CEO李想说。
论坛上，王劲则展示了他们企业在位于美国的研发基地研发的无人驾驶汽车，他介绍，这种无人驾驶汽车明年将在中国进行试运营。
事实上，中国汽车企业和互联网企业加深合作，竞逐智能汽车“风口”的尝试正在变得越来越常见。
8月底，江淮汽车公司向百度公司交付了数十辆瑞风S3汽车，助力百度高精地图采集。在交付活动中，双方表示将于2019年推出自动驾驶量产车型。
专注于网联自主驾驶技术的系统和部件研发的武汉环宇智行有限公司董事长李明向记者演示了他的公司研发的视觉定位、路线识别等技术，“我们正和东风汽车公司展开合作，这些技术将会应用到无人驾驶汽车上”。
中国政府部门也在为推进智能驾驶汽车进入市场做积极的准备。国家发展改革委相关负责人近日表示，正在组织起草国家智能汽车创新发展战略，使其成为中国智能汽车业发展的行动纲领。
同样在9月份，工业和信息化部组织召开《智能网联汽车公共道路适应性验证管理规范（试行）》讨论会，以满足日益增长的智能网联汽车公共道路适应性验证需要。（新华社）
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